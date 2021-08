Střela za milion, pak kontrakt v NBA. Nebo naopak? Sykes prožil den snů

Pohádkový příběh sedmadvacetiletého basketbalisty, který doma ve Spojených státech zprvu neprorazil, a tak se potloukal dlouhá léta po světě, zveřejnil Shams Charania.

Že ho neznáte? Tak vězte, že jde o jednoho ze dvou nejvlivnějších basketbalových novinářů vůbec, minimálně tedy na sociálních sítích.

Tak trochu mimochodem během informování o nejrůznějších podpisech volných hráčů v NBA sdílel i story o odpadlíkovi, jehož kariéra se rázem obrátila vzhůru nohama. V pozitivním slova smyslu.

Shams Charania @ShamsCharania After hitting a game-winner to win The Basketball Tournament $1M prize, guard Keifer Sykes has agreed to a deal with the Indiana Pacers, sources tell @TheAthletic @Stadium. oblíbit odpovědět

„Poté, co rozehrávač Keifer Sykes zařídil vítěznou střelou zisk milionu dolarů za výhru v turnaji The Basketball Tournament, dohodl se na smlouvě s Indiana Pacers,“ naťukal redaktor zámořského serveru The Athletic na svůj twitterový účet, který má 1,3 milionu sledujících.

Ještě před rozkrytím příběhu a jeho chronologické struktury je ale dobré objasnit, co je přesně zmíněný turnaj zač. S nápadem přišel v roce 2010 televizní producent Jonathan Mugar, o čtyři roky později ho dokázal i uskutečnit.

Inspiraci hledal možná trochu překvapivě ve fotbale. Systém FA Cupu, anglického klubového poháru, se mu zalíbil natolik, že se jej rozhodl po svém implementovat i do amerického basketbalu.

Vyřazovací systém, týmy z nejrůznějších úrovní, přenosy do celého světa, ale především: monstrózní lákavá hlavní cena.

A tak vznikl The Basketball Tournament, ve kterém 64 družstev bojuje o cenu pro vítěze. Jeden milion dolarů. Navíc speciálním systémem, utkání nemají totiž předem vyhrazený časový limit. Hraje se do doby, než jeden ze zúčastněných celků dosáhne předem vytyčeného bodového součtu.

Zájem byl ohromný, zakladatelé tak už před prvním ročníkem museli dlouze vybírat, které týmy do soutěže pozvou. Nastoupit nesměli basketbalisté hrající v NBA nebo v nejprestižnější univerzitní lize NCAA, proto se turnaj stal okamžitě velmi oblíbeným pro absolventy vysokých škol.

Často vznikaly „alumni“ týmy složené z bývalých členů univerzitních basketbalových celků, kteří se rozhodli po letech zase dát dohromady a poměřit síly s někdejšími rivaly.

Kdo je Keifer Sykes? Basketbalovou kariéru začínal Keifer Sykes střední škole v Chicagu, poté se přesunul na wisconsinskou univerzitu do Green Bay. Na draftu 2015 si jej žádný tým z NBA nevybral, rok tedy strávil v nižší G League a poté se vydal do zahraničí. Nejprve to zkoušel v jihokorejském Anyangu, poté hrával v Turecku za Ankara DSI. Vyzkoušel si i angažmá v Itálii, Číně či Řecku, uplynulý ročník pak strávil v australském celku South East Melbourne Phoenix. V nové sezoně může dostat premiérovou příležitost zahrát si nejslavnější ligu světa, podepsal totiž s Indiana Pacers. Přestože je mu teprve sedmadvacet let, má už jedenáctiletého syna. O Sykesovi kdysi natočil Amazon časosběrný dokument s názvem Chi-Town.

Aby byl proces volby týmů ještě zajímavější, přišli Mugar a spol. s originálním nápadem. Že si družstvo muselo zvolit generálního manažera, až tak zvláštní není, ale zároveň si muselo naverbovat vlastní fanoušky.

Příznivci museli následně vyplnit online formulář, ve kterém potvrdili, že o účast celku v soutěži vážně stojí. Pokud jste takových podporovatelů nezískali aspoň stovku, automaticky jste byli vyřazení. Jestliže jste jich ale naopak přilákali hodně, místo v soutěži bylo zaručeně vaše.

Na první zápas přišlo před sedmi lety ve Filadelfii přesně sedmnáct diváků. O pár let později už měl The Basketball Tournament smlouvu s televizí ESPN a vyplácel tučné sumy úspěšným týmům.

Koncept se uchytil.

Patrony projektu jsou bratři C. J. a Chris Paulovi. První z nich je bývalým univerzitním basketbalistou, ten druhý je na tom ještě lépe, nedávno marně sahal po titulu v NBA...

Ale zpátky k Sykesovi, hlavní postavě příběhu.

„Jak je, Keifere? Jsem Shaun Belbey, generální manažer Boeheim’s Army. Dávám dohromady nejlepší tým v historii The Basketball Tournament a byl bych moc rád, kdybys byl jeho součástí,“ přečetl si Sykes na začátku červnu zprávu ve své facebookové schránce.

Přes léto měl v plánu být s rodinou, navíc se mu ozvalo už předtím několik zájemců o jeho služby. Tahle nabídka ho však zaujala ze všech nejvíc. „Zní to dobře, chci vědět víc,“ vzkázal.

O dva měsíce později si v klíčový moment vzal míč na polovině hřiště, dodribloval pár decimetrů před trojkovou linii, na chvilku se zbavil bránícího protihráče, ještě v běhu vystřelil a trefil naprosto přesně.

Eric Hubbs @BarstoolHubbs Hang the banner. What a win for Boeheim’s Army https://t.co/eFAuftEUW0 oblíbit odpovědět

Pak už jen freneticky kličkoval mezi snášejícími se konfetami, vyskočil na světelný mantinel a s roztaženýma rukama směrem k fanouškům se snažil jen těžce vstřebat, co se právě stalo.

Konečné skóre? 69:67. Meta splněna. Střela za milion dolarů.

„Kluk, co mě bránil, otočil na moment hlavu. Jakmile jsem to uviděl, hned jsem šel instinktivně do zakončení. Jo, chtěl jsem nám ten zápas vyhrát,“ vykládal nadšený Sykes.

Admiral Schofield (1) z Washingtonu útočí v zápase s Guangzhou Loong-Lions přes Keifera Sykese.

Poměrně krátce poté vyslal Charania do světa zmíněný tweet. Sykes rozhodl milionový turnaj, pak podepsal s Indianou.

Ve skutečnosti to však bylo naopak, basketbalový cestovatel se s Pacers dohodl na smlouvě už o pár dní dřív, zpráva o dohodě dokonce prosákla už před finálovým zápasem, jenže tweet věhlasného novináře vytvořil příběh, který obletěl sportovní svět.

„Děkuju, Shamsi, za super PR,“ usmíval se Sykes. „Bylo to super. Vlastně celé je to super, trefit střelu za milion, to si ani nedokážete představit. Teď mě čeká tréninkový kemp a letní liga. Modlím se, abych se dobře předvedl.“

Tak řekněte, která verze příběhu se vám zamlouvá víc?