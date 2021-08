V Oklahomě se Walker nezdržel. Hvězdný rozehrávač se chystá do New Yorku

Zpátky do rodného New Yorku. Kemba Walker má namířeno k Knicks, ještě předtím však musí čtyřnásobný účastník Utkání hvězd NBA vyřešit nebasketbalový problém. Podle zámořských médií podepíše smlouvu až poté, co se vykoupí ze současného kontraktu s Oklahomou. Ten měl platnost ještě dvě sezony a hráči měl zaručit téměř 74 milionů dolarů.