Nová smlouvu pro hvězdu. Young si v Atlantě vydělá až 207 milionů dolarů

Young v uplynulé sezoně dovedl Atlantu do finále Východní konference, v play off k tomu přispěl v průměru téměř 29 body a 10 asistencemi. Hawks vyřadili New York Knicks a Philadelphii, poté ale v šesti zápasech, z nichž ve dvou Young nehrál kvůli zranění, podlehli pozdějším šampionům z Milwaukee.

Ve své třetí sezoně NBA Young v základní části zaznamenal v průměru 25,3 bodu a 9,4 asistence. V roce 2018 si ho vybral jako pětku draftu Dallas, ale ihned ho vyměnil do Atlanty za slovinskou hvězdu Luku Dončiče.