ANALÝZA: Nový start? Špatná zpráva. Leda by se Satoranský rozstřílel...

Byla to vlastně první zpráva, jež se po otevření trhu s volnými hráči v NBA v noci na úterý objevila. I když o Satoranském zprvu neinformovala.

Lonzo Ball podepsal s Chicagem, drnčelo Amerikou.

Jenže součástí takzvané sign-and-trade výměny byl právě český rozehrávač Satoranský, který tvoří společně s Garrettem Templem a volbou ve druhém kole draftu protihodnotu za to, že Bulls mohou zkusit rozvíjet rozporuplný talent z líhně ještě rozporuplnější rodiny Ballových.

Lonzo Ball z New Orleans po tvrdém pádu na pozadí

Od Chicaga jde o riskantní krok, kterých se však v posledních měsících nebojí. Snaží se vytvořit tým, se nímž by se poprvé od roku 2017 podívalo do play off.

V březnu se do státu Illinois stěhoval černohorský pivot Nikola Vučevič, teď má mužstvo kolem olympionika Zacha LaVina vyztužit právě Ball. O den později navíc generální manažer Arturas Karnišovas získal i DeMara DeRozana.

Před čtyřmi lety šel Lonzo na draftu už jako druhý v pořadí, jenže u Lakers očekávání nenaplnil, a tak přišla výměna. Spolu s Brandonem Ingramem zamířili do New Orleans, kde Ball výrazně zapracoval na své střelbě, což byla do té doby jeho největší slabina.

Ostatně technika zakončení není zrovna nejsilnější stránkou rodiny Ballových, i bratr LaMelo střílí přinejmenším podivně...

Zion, Ingram, ale i kanadský sok

Také New Orleans čeká na úspěch už příliš dlouho, vždyť ve své novodobé historii pod přízviskem Pelicans se probilo do vyřazovacích bojů jen dvakrát z osmi pokusů.

Rozhodně má kolem čeho stavět, Zion Williamson je nejblyštivější mladou hvězdou ligy, Brandon Ingram zase elitním střelcem.

Zion Williamson (1) a Brandon Ingram (14) z New Orleans oslavují.

Pelicans se nejprve po skončení uplynulé sezony rozloučili s trenérským matadorem Stanem Van Gundym, jenž u týmu vydržel jen rok, a pak se postarali o první velkou „předdraftovou“ výměnu. Novozélandského pivota Stevena Adamse poslali do Memphisu a přivítali litevského dlouhána Jonase Valančiunase, který je na rozdíl od svého předchůdce Adamse schopný zakončovat i z větší vzdálenosti.

Pryč je i Eric Bledsoe, jenže pozice guardů jsou i tak poměrně přeplněné. Jen považte: Pelicans momentálně kromě Satoranského disponují tak Nickeilem Alexanderem-Walkerem, Kirou Lewisem a především Devonte’m Grahamem, který je nejnovějším přírůstkem v kádru. Setrvat v kádru by mohl i Josh Hart.

Pět hráčů na dvě pozice. A to ještě samozřejmě přetahovaná o volné hráče zdaleka neskončila.

Jedničkou na pozici rozehrávače by měl být pouze 185 centimetrů vysoký Graham, jemuž bude dvoumetrový Satoranský nejspíš krýt záda. Šestadvacetiletá posila z kádru Charlotte je objevem předminulé sezony, v té uplynulé ji ovšem z dominantní pozice vytlačil LaMelo Ball.

Český rozehrávač Tomáš Satoranský (vlevo) se tlačí kolem Nickeila Alexandera-Walkera z Kanady.

Teprve dvacetiletý Lewis je zase desítkou loňského draftu, Alexander-Walker pak ve třiadvaceti patří mezi nejnadějnější mladé hráče v lize. Šikovného Kanaďana však Satoranský mimochodem zastínil při nedávné olympijské kvalifikaci.

Trojky jsou klíčem k úspěchu

Jakým způsobem budou chtít Pelicans hrát? Odpověď se nabízí. Vzhledem k tomu, že hvězdný Williamson je mizerným střelcem, přestože v posledním ročníku průměroval 27 bodů na zápas, potřebuje New Orleans nutně zabijáky z dálky.

I proto se velice dobře jeví příchod Valančiunase na post podkošového hráče. Pokud se bude Williamson tlačit do zakončení, nebude výjimečné, že ho protivníci budou zdvojovat. V takových momentech potřebují mít Pelicans obsazený perimetr basketbalisty, kteří dokážou nabídnutých střel využít.

Satoranský je slušným trojkařem, jenže zatím nebyl v pozici, kdy by se od nějak očekávalo čtyři nebo pět vyslaných dalekonosných střel během každého duelu.

Devonte' Graham (vpravo) z Charlotte obešel Carsena Edwardse z Bostonu.

Co se týče střelby trojek okamžitě po převzetí míče, patřil v minulé sezoně mezi nejlepší v lize právě Satoranského nový konkurent Graham. Byl jedním ze šesti hráčů, kteří se dokázali vyšplhat nad hranici 42 procent úspěšnosti (počítají se jen ti, kteří vyslali aspoň 275 takovýchto pokusů). V této společnosti je Graham například se Stephenem Currym...

V Louisianě panuje zklamání

Pokud se začtete do reakcí na sociálních sítích, celkem rychle zjistíte, že fanoušci Pelicans s počínáním vedení na přestupovém trhu rozhodně spokojení nejsou.

Odchod Balla byl pravděpodobný, jenže v souvislosti s New Orleans se mluvilo o možném příchodu veterána Kylea Lowryho či stále se lepšícího (ale po zranění se vracejícího) Spencera Dinwiddieho. Prvně jmenovaný skončil v Miami, ten druhý zase míří za restartem ve Washingtonu.

Kira Lewis Jr. (vpravo) z New Orleans blokuje Ty Jeroma z Oklahoma City.

Místo toho klub přivedl Grahama, Templa a Satoranského. A právě o českém rozehrávači se ve většině článků a diskuzí mlčí. Zámořský novinář William Guilory ze serveru The Athletic dokonce zařadil Satoranského ve svém odhadu až jako třetí volbu na pozici rozehrávače Pelicans za Grahama a Lewise.

Nejlepší český basketbalista ale optimismus neztrácí, do svého nového působiště se těší. „Jsem nadšený, že mohu být součástí New Orleans, protože jsem o té organizaci slyšel samé dobré věci. Mají mladý tým s potenciálem a situace by se pro mě (oproti Chicagu) zase tak moc nezměnila,“ pronesl po příletu z olympijského turnaje v Tokiu.