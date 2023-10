Ve vypůjčeném dresu zářila. Terezu by mohli draftovat, smála se Galíčková

„Vzala jsem si ligový dres místo Eurocupového, ve kterém nemůžu v Evropě nastoupit, jsem ťulda, ale přineslo mi to asi štěstí,“ smála se křídelnice. „Ale Tereza Pogányiová by mohla být po takovém výkonu klidně draftovaná, ne?“ přisadila si ještě.

Brňanky vstoupily do utkání s výborným obranným plánem a rychle si vydobyly náskok, hlavně díky ose Galíčkové s kolegyní z trojkového basketbalu Karolínou Šotolovou. Český tým poté v zápase soupeřkám nedovolil vést ani vteřinu. „S Šoty jsme se nezastavily celý rok, takže jsme pořád jely v basketu a v tři na tři nám to opravdu dává tu zkušenost. Nehrajeme proti Eurocuopovým hráčkám, ale proti Euroligovým a pak to jde poznat hlavně v souboji jeden na jednoho,“ konstatuje Galíčková.

K nim se pak přidala druhá 23bodová střelkyně utkání Anežka Kopecká a soupeřky, byť vyzbrojené třemi americkými posilami z WNBA už odpověď najít nedokázal. „Nezahrály jsme to, na co umíme a soupeřky využily své týmové sehranosti, na kterou jsme se připravovali. Přesto ji nedokázali ubránit. Také nás trochu překvapili fanoušci, kteří přijeli i s trumpetami a trombóny, to se jen tak nevidí. Ale i když hráli pro naše soupeřky a ne pro nás, z pohledu basketbalu to bylo výborné, vysekla poklonu soupeři i jeho fanouškům bývalá hráčka San Antonia v nejprestižnější soutěži světa Samantha Logic.

Jen slova chvály měla i trenérka Marcela Krämer. „Zahrály jsme jedno z nejlepších utkání, co jsem s týmem. Skvěle jsme bránili, soupeře udrželi pod šedesáti body. Můžeme být spokojení s výsledkem, ale hlavně s předvedenou hrou,“ užívala si vítězství koučka, která ale zároveň chválila i individuálně. „Není to jen o bodech, hráčky mají i jiné úkoly a role. Ale samozřejmě spolupráce Kopecké s Galíčkovou byla dnes výborná. Marně v Česku hledám jinou takto kompaktní dvojici,“ usmívala se po vítězství Krämer.

Tany Brno čeká hned v neděli venkovní duel proti městskému rivalovi z Žabin, který v dramatickém prodloužení domácího zápasu nakonec těsně podlehl Španělkám z Cadi la Seu 76:82, podobně jako Chomutovské Levhartice, které neuspěly už ve středu proti maďarskému Szekszárdu.

“Moc jsme to neřešili, měli jsme plnou hlavu dneška v Lucembursku. Teď se ale už přeorientujeme plně na Žabiny, podíváme se, jak hrály holky dnes a snad nám to v neděli vyjde podobně,“ vyhlíží už další duel Galíčková.