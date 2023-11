Šotolová skórovala v premiéře z první střely, i tak bojovala s nervozitou

„Bohužel jsme měly nějaké zbytečné ztráty a kroky. Jim to hodně padalo za tři, měly volné střely. My jsme se bohužel netrefily a trápily jsme se kolem trojkového oblouku,“ řekla po utkání novinářům Šotolová.

Český tým většinu zápasu dotahoval ztrátu. Když se mu to podařilo, Řecko zase odskočilo. „Snažily jsme se vždycky přitlačit v obraně, občas z toho vyplynuly zisky. Bohužel když jsme se vždycky dotáhly, tak ony trefily volnou trojku a ta nás zase položila. Tak to bylo furt dokola,“ uvedla Šotolová.

Přestože měla v 6. minutě suverénní vstup na hřiště, z první střely se po 12 sekundách trefila a snížila na 9:11, přiznala, že se potýkala s nervozitou. „Ale nejvíc to bylo asi proti Německu, kdy jsem nenastoupila. Ale nikdy nevíte,“ připomněla čtvrteční duel v Praze na Královce, kde se z lavičky ještě do hry nedostala. „Bylo to před domácími diváky. Tady to bylo míň nervózní.“

„Ze mě to většinou spadne, když se dotknu míče, nebo se mi něco povede, třeba asistence. Teď mi pomohl dokonce koš k tomu, abych tu nervozitu setřásla,“ prohlásila Šotolová. Potýká se s ní prý i v basketbalu 3x3, kde je se svými spoluhráčkami včetně další členky aktuálního kádru Kateřiny Galíčkové ve hře o olympijské hry v Paříži a čeká ji kvalifikace.

„V trojkovém basketbalu to je takové, že jsem nervózní před zápasem. Jak se do toho dostanu, tak je to tak strašně rychlé, že si to už ani neuvědomím. Když jdu ale střídat tady, tak si to stačím uvědomit, tak jsem zase nervózní a pak to zase spadne. Ale venku mi ani nevadí, když je plná hala,“ usmívala se Šotolová.

Mezinárodní zkušenosti sbírá i v EuroCupu s KP Brno. Reprezentační zápas měl ale podle ní jiné parametry. „Paní trenérka (Ptáčková) chce opravdu rychlou hru a presovat po celém hřišti, takže je to náročnější a rychlejší,“ dodala Šotolová.