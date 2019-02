Humpolec má Hliníka, rád by i olympionika. Načrtl mapu do Tokia

Celek kolem Ondřeje Dygrýna by měla k vysněnému turnaji posunout dohoda o spolupráci s trenérem národního týmu Michalem Krukem. S podporou České basketbalové federace se chce probojovat mezi osm účastníků olympijského klání.

Na hry se dá postoupit třemi způsoby. Být do druhého místa ve světovém žebříčku, vyhrát světový šampionát, případně uspět v kvalifikaci, která se bude konat na jaře 2020.

„Chceme maximálním způsobem zvýšit šance na postup českého týmu na olympiádu, proto se svaz rozhodl Humpolec podpořit v rámci české reprezentace pro roky 2019 a 2020,“ komentoval dohodu Kruk.

Základ týmu Humpolce tvoří čtveřice Dygrýn, Roman Zachrla, Vladimír Sismilich a Ondřej Šiška, který v klasickém basketbalu patří v NBL k oporám Děčína. V záloze na doplňování týmu jsou Jan Stehlík, Jan Kratochvíl a několik hráčů z kategorie do 23 let - Lukáš Bukovjan, Jiří Štěpánek, Daniel Zach, Michal Weiss, Vojtěch Rudický a Jan Karlovský.

„Všichni tito hráči by měli být součástí reprezentace mužů a kategorie U23, kteří by měli zabojovat o účast na World Tour a potenciálně na světovém šampionátu. Až do dubna budeme hrát každý měsíc jeden turnaj League of Europe, než nás čeká v květnu kvalifikace o světový šampionát v Portoriku,“ popsal Kruk.

Ačkoli na turnaje mohou jezdit jen čtyři hráči, široký kádr je třeba k tomu, aby bylo možné startovat pod hlavičkou Humpolce na větším počtu turnajů v krátké době po sobě a sbírat co nejvíce bodů do žebříčku.

„Třeba na konci června je na programu světový šampionát a prakticky ve stejném termínu budou probíhat Evropské hry. Při nejlepší variantě potřebujeme široký kádr, abychom mohli absolvovat obě akce. Chceme udržet širší kádr dvou až tří celků, které by pravidelně útočily na pozice na Challengerech a na World Tour,“ dodal Kruk, který v realizačním týmu spolupracuje se Zbyňkem Cholevou a nově s kondičním specialistou Michalem Miřejovským.