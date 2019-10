ONLINE: Naděje Hejnová vstupuje do MS. Tři české oštěpařky čeká finále

V české výpravě patří Zuzana Hejnová k hlavním medailovým nadějím. Do Dauhá přicestovala v dobrém rozpoložení a první tréninky ukázaly, že její forma směrem k vrcholu dlouhé sezony roste.

„Rozběh půjdu jako rozcvičení,“ řekl dvojnásobná mistryně světa z let 2013 a 2015.

Hejnová zahájí cestu do finále v běhu na 400 metrů překážek ve druhém rozběhu. Do semifinále postupuje z pěti rozběhů vždy čtyři nejrychlejší a následně čtyři nejrychlejší závodnice podle časů.

Na stejné trati bez překážek se o pár hodin později představí Lada Vondrová. Teprve 20letá debutantka na světovém šampionátu prožije premiéru v semifinále.

Její případný postup do čtvrtečního finále by byl naprostou senzací. Ze tří semifinálových skupin do něj zamíří vždy dvě nejrychlejší závodnice, které doplní další dvě s nejlepšími časy.

Ve 20.20 SELČ poté odstartuje klání oštěpařek. A česká výprava v něm má hned trojnásobné zastoupení. O medaile zabojují Nikola Ogrodníková, Barbora Špotáková a Irena Šedivá.

Nejlépe si v kvalifikaci vedla obhájkyně titulu Špotáková. Světová rekordmanka se mezi dvanáctku nejlepších vměstnala ze šestého místa.

Ogrodníkové, třetí ženě letošních světových tabulek, patřilo deváté místo. Šedivá postupující dvanáctku uzavřela. Jak si trio povede ve finále?

Kromě oštěpu se medaile rozdají také v mužské tyčce, kde nechybějí favorité Američan Kendricks, Švéd Duplantis nebo Polák Lisek. O titul mistra světa muži poběží na trati 800 metrů. Program uzavře mužský sprint na 200 metrů.