Záměrně lenivá Hejnová. V semifinále do toho dám vše, slibuje

Tak co, byl to pro vás tak trochu trénink?

No necítila jsem se moc dobře, protože tím, jak jsem měla včera volno, tak dneska rozcvička nebyla nic moc. Ale to byl cíl, dneska se proběhnout, pohlídat si postup a zítra se mi poběží mnohem líp.

Snažila jste se v cílové rovince předehnat vedoucí Ryžikovovou a vyhrát rozběh?

Ne, nesnažila. Koukla jsem se doleva a viděla jsem, že je tam jenom ona. Ty další byly za námi, takže jsem si říkala, že to nemá smysl, když postupují čtyři. Byla by blbost vydat se, tak už jsem to netlačila.

Odstoupení obhájkyně titulu Carterové jste zaznamenala?

Vůbec, až na osmé překážce jsem někoho viděla. Musím říct, že to není moc příjemné. V těchto krajních drahách vůbec neběhám. Je to takové zvláštní. V devítce jsem snad nikdy ani nebyla.

Překvapilo vás odstoupení Carterové?

Myslela jsem si, že něco zaběhne. Úplně jsem si nemyslela, že bude favoritka, protože dlouho neběhala a léčila achilovku. Viděla jsem, že na ni měla nějakou dlahu. Říkala jsem si, že určitě nějak doběhne, že se do té čtyřky protlačí, ale asi ji to bolí moc.

Další Američanku Spencerovou jste naopak sledovala v televizi. Jak se vám její výkon pozdával?

Úplně jí nevěřím. Na druhou stranu, ona je hrozně nevyzpytatelná, je schopná běhat plus minus dvě vteřiny jak nic, takže ji nepodceňuju. Dalilah (Muhammadová) a Sydney (McLaughlinová - další dvě Američanky) jsou dobře připravené, a i ostatní holky vypadají, že mají docela formu. Jsou tam skvělé podmínky, o osobáky a letošňáky vůbec nebude nouze.

Je letošní maximum i ve vás?

Myslím si, že jo. Zítra do toho půjdu naplno, musím si hlavně pohlídat rytmus. Dneska jsem to tam motala a nechtěla jsem úplně, prostě byla jsem taková lenivá. Zítra to bude lepší.

Čtvrtkařka Zuzana Hejnová startovala v rozběhu světového šampionátu v Dauhá v deváté dráze.

Jak vám vyhovovaly podmínky?

Byla tam příjemná teplota, úplně akorát. A nefouká tam. Myslím, že na běhy je to ideální.

Teplotní přechody vám nevadily?

Rozcvičovala jsem se v hale a pak jsem přešla na stadion a v podstatě jsem vůbec nebyla na tom horku, takže to bylo fajn.

Jak moc důležitý bude pro semifinále los?

Určitě bude. A já pak budu muset udělat všechno pro to, abych vyhrála, nebo běžela rychle ze druhého místa. Uvidíme, koho mi tam nasadí.