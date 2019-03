Olympiádu těžko vyhraju, ví nejrychlejší Čech. Motivaci neztrácí

Sport, kterému se věnoval od šesti let, nepřestává sledovat. Často na fotbal kouká v televizi. Ani v rodné Poličné nezapomene zajít na místní zápasy. „Asi bych byl rychlý fotbalista, ale vždy mi chyběla technika. Mohl bych možná tak brousit lajnu někde v okresním přeboru,“ říká Zdeněk Stromšík. „To by mě bavilo. Nevím, jestli by to bylo na vrcholový fotbal,“ směje se.