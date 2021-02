Horší čas jsem už dlouho neběžel, drbe si hlavu sprinter Stromšík

Rychle si natáhl kalhoty a mikinu, přezul tretry a kvapně se chystal opustit halu. Když jsme ho požádali o rozhovor, překvapeně zakoulel očima.



Sprinter Zdeněk Stromšík, s Janem Velebou spoludržitel českého rekordu na 100 metrů (10,16), byl svým výkonem na atletickém mítinku Czech Indoor Gala pořádně zklamaný. „Horší čas jsem neběžel už hodně dlouho,“ prohlásil po finále na 60 metrů, v němž skončil osmý za 6,82 vteřiny. Jako žák před 12 roky měl nejlepší čas 6,93.

V Ostravě vyhrál Brit Oliver Bromby (6,65) a Stromšíka předstihli i oba čeští finalisté - druhý Jan Veleba (6,67) a sedmý Matěj Krsek (6,81).

Stromšík, který je členem SSK Vítkovice, měl v rozběhu čas 6,77. Jeho osobní rekord z roku 2018 je 6,60.

Proč vám ostravský závod nevyšel?

V tréninku jsem byl pozadu, takže to musím dohnat a vyladit. Musíme s trenérem udělat nějaký minicyklus, minisoustředění, abych se směrem k halovému mistrovství republiky a Evropy zlepšil.

Jak moc vás štve, že váš největší český soupeř Jan Veleba byl o tolik před vámi?

Upřímně mi je skoro jedno, kolik běhají ostatní. Pro můj výkon to nehraje žádnou roli. Snažím se soustředit na sebe. Pokud někdo poběží padesát pět a já padesát šest (6,55 nebo 6,56 vteřiny), tak mi to vadit nebude, ale zatím to teda na takový čas nevypadá...

Co musíte zlepšit?

Když vidím těch osmdesát dva (6,82 vteřiny), tak pravděpodobně všechno. Ale silově jsem na tom relativně dobře, takže musím vypilovat ještě start, přechod ze startu do běhu, vlastně všechno, jak jsem už říkal.

Narušil covid hodně vaši přípravu?

To ano. Trénovali jsme tady v Ostravě méně než v jiných letech. Máme přísnější restrikce, co se týče využívání haly. Připravoval jsem se jednofázově, a to ještě párkrát týdně, takže se to určitě na mně trochu podepsalo. Přesto bych měl mít rozhodně lepší čas.

Připravoval jste se i během zimy většinou venku?

Ano, ale byli jsme na Kanárských ostrovech. Ze začátku byly problémy s posilovnou, se vším. Na to se však vymlouvat nemohu. Všichni jsme na tom stejně. A jsou státy, kde se nemůže trénovat vůbec. My jsme rádi, že už aspoň sem tam můžeme do haly.

Sem tam znamená co?

Místo dvoufázových tréninků mám jen jednu fázi. Nevím, jestli to častěji nejde. Předpokládám ale, že trenér pro nás v hale vyjedná větší prostor, abychom měli i nějaký dvoufázový trénink. Uvidíme.

Za dva týdny bude v Ostravě halové mistrovství republiky. Co si od něj slibujete?

Že do té doby potrénuji a dostanu se znovu do potřebného rytmu, aby to vypadalo lépe než na Czech Indoor Gala.

V březnu je v Toruni evropský šampionát. Limit už máte?

Aspoň ten mám, takže nemusím honit závody, navíc když jich v nynější situaci ani tolik není. A vůbec nevím, jestli předtím stihnu nějaký mítink. Ale naštěstí z minulosti vím, že jakoby první závod jsem schopný běžet slušně, takže na to asi budeme s trenérem spoléhat.