Stromšíkova cesta na olympiádu? Spíš přes štafetu než individuálně, říká

S jakým cílem do Polska jedete?

Z Polska se dá přímo kvalifikovat na mistrovství světa v Oregonu, takže cílem bude skončit do desátého místa, což by nám to místo zajistilo.

Co kvalifikace na olympiádu?

V ní jsme momentálně na nějakém 17. místě o 3 setiny za Nigérií. Ale od 14. do 18. místa jsou všechny štafety do tří desetin, takže se to pořadí může dost změnit. Ale abychom se dostali na olympiádu, bude potřeba, aby se buď nějaké štafety odhlásily, nebo musíme vylepšit český rekord. A to bude naše preferovaná cesta.

Jaká byla příprava na letní sezonu? Na Tenerife bylo údajně přeplněno.

To jo, ale prostor na trénink štafet byl. On je hodně dlouhý, máme společné rozcvičení, pak každý dělá něco jiného, nebo se jdou společné starty. Na samotné předávky dochází až když už někteří ze stadionu odchází, takže ten trénink může zabrat třeba až dvě a půl hodiny. Je to trochu problém, protože člověk furt musí dávat pozor, jestli někdo neběží nějaký rychlý úsek, nebo jestli zrovna nenaráží do nějaké překážky, ale nějak jsme to zvládli. Nemuseli jsme se extra přizpůsobovat a nestalo se, že bychom nemohli odchodit trénink.

Takže síla štafety je velká?

Máme nového parťáka, Jirku Poláka, který poběží druhý úsek (místo Dominika Záleského). Mohl by tam být jako dvoustovkař hodně silný, takže český rekord bychom mohli v průběhu sezony ještě vylepšit. Nevím, jestli už v Polsku, protože bude záležet na povětrnostních podmínkách. Má být zima, což by nám paradoxně mohlo víc nahrát oproti štafetám z teplejších oblastí.

Jak budete zimu řešit, má být kolem pěti stupňů.

Doufejme, že budeme moct běžet v dlouhých elasťácích. A jinak to budeme řešit hřejivkou, nic jiného nám nezbývá. Snad se nedočkáme žádného desetiminutového stání a snad nám dovolí svléknout se do toho běžeckého až na poslední chvíli.

Jak jste na tom s předávkami?

Jdou nám dobře. Nabíhám jen na Jirku Poláka a neměli jsme žádný problém. Sbíhali jsme to dvakrát týdně na Tenerife naostro, plus jsme to nacvičovali v rámci rovinek nebo rozklusu. Jirka vybíhá správně na značku a na mě je jen ho doběhnout a trefit ruku. Hodně jsme se na to soustředili. Jsme natolik zkušení, abychom se té změně přizpůsobili. Během několika tréninků jsme schopni si na sebe zvyknout i v tom novém složení.

Maximální riziko je asi pro pokoření českého rekordu nutné, je to tak?

Je nezbytné nějaké riziko podstoupit. Nemůžeme počítat s tím, že vylepšíme český rekord s průměrnými předávkami. Na naší předávce s Jirkou Polákem preferujeme, abychom kolík předali co nejdál v tom předávkovém území. Jako dvoustovkař nemá raketové starty, půjdeme na riziko, budeme se snažit předat kolík v poslední čtvrtině předávkového území v maximální rychlosti. Musíme jít na maximální riziko, stejně jako ostatní kluci.

Momentálně asi vidíte větší šanci dostat se do Tokia skrz štafetu než individuálně, je to tak?

Teď určitě. Nejsem si jistý svým postavením v žebříčku, ale budu někde kolem 65. místa, nebo tak nějak. Musel bych nahradit bodově dva své výkony, které nebyly obodovány. Ale reálně je větší šance ve štafetě.

Už tušíte, kde po polské štaci budete se štafetou startovat?

Další start by měl být na Tretře, která už snad dostala výjimku. Pak bychom se měli představit v Ženevě a taky na Odložilově memoriálu.