Žádnou divnou houbu jsem jíst nezačal, smál se sprinter Stromšík

„Nevím, jestli sprintu vládneme, ale zní to dobře. Ale je fakt, že ve finále mužů jsme byli dva a ve finále žen byly dokonce tři holky od nás,“ usmál se Zdeněk Stromšík, jemuž těsně před závodem odpadl největší soupeř – obhájce titulu Jan Veleba se zranil.

Karolína Maňasová si u cíle ledovala kotník. „Jak je doběh do kopce, podjela mi noha a spadla jsem. Kotník to trochu odnesl, ale není to achilovka, tak je to dobré,“ řekla.

Přiznala, že za její první titul mezi ženami to stálo. „Ale čas mohl být lepší,“ podotkla Maňasová.

Stromšík si svým časem nebyl chvíli jistý.

„Po doběhnutí jsem od hlasatele slyšel jen devět... Ale nezdálo se mi, že bych vyhrál za 6,69. Že byl čas o desetinu lepší, jsem však ani nevěřil. Stalo se. Tak dobré.“

Čemu Stromšík přičítá své zlepšení?

„Nevím,“ odpověděl a několikrát zopakoval, že je odpočatý. „Rád bych řekl, že je to tím, že jsem začal dělat něco jiného, nebo jíst nějakou divnou houbu, ale ne. Dělám to, co doteď a jen jsem si trochu odpočinul.“

A jak mu pomohly brčálově zelené tretry, v nichž poprvé závodil?

„Asi jsou lepší...“ usmál se. „Jsou nové od adidasu, nepruží tolik jako od nike. Tvrdší mi sedí více, nutí mě lépe držet techniku na kotníku, na špičce, že nepadám na paty. Mohlo to hrát roli, ale desetinu jsem nestáhl kvůli tomu, že mám jiné tretry, to doufám ne.“

Každopádně po pěti letech překonal osobní rekord, který je jen setinu za národním rekordem Františka Ptáčníka z roku 1978.

„Už to ten osobák chtělo,“ podotkl Stromšík. „Když je člověk junior, dorostenec běhá si osobáky málem každý závod. Ted jsem se tomu pět let přibližoval. Chvíli mi bude trvat, než to mozek zpracuje a pojedeme dál.“

Dlouho nad tím přemítat nemůže, neboť splnil ostrý limit na halové mistrovství Evropy, které bude 2. až 5. března v Istanbulu.

Po rozběhu, v němž běžel na půl plynu a měl čas 6,69 věřil, že limit 6,63 by padnout mohl. Nijak se tím ale nestresoval. „I s dosavadním letošním časem 6,68 bych se do Istanbulu díky rankingu dostal,“ podotkl.

Upozornil, že v Turecku na halovém šampionátu budou samí rychlí sprinteři. „Všichni běhají velmi rychle. Víc než polovina startujících bude mít zaběhnutý podobný čas jako já, kolem 6,60, 6,63 a rychleji. Nevím, nač by to mohlo stačit. Kdysi za 6,59 mohla být medaile, ale bude to úplně jiný závod, jiné emoce, jiná konkurence, jiný stadion. Mít dvacet roků, řeknu plný optimismu, že medaile by být mohla... (usmívá se). Ale bude to tam hodně těsné. Za semifinále budu jenom rád.“