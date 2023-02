Znovu vítězný Staněk: Hlavně jsem se bál, abych nebral antibiotika

„V tomto týdnu jsem po vysokých teplotách, které jsem měl, nemohl přehodit dvacet metrů, takže už výkon 20,65 byl celkem fajn,“ zmínil hned svůj první pokus v soutěži.

Na jak dlouho vás teploty vyřadily z přípravy?

Čaply mě minulý týden ve středu a pustily v neděli v pondělí. Ještě občas si odkašlu, ale už mě nebolí hlava, nemám horečku, takže s tím se už dá trénovat.

Kolem vašeho nejdelšího pokusu 21,43 byly dohady. Nejprve rozhodčí zvedl červený praporek, že šlo o neplatný pokus, ale záhy ho změnil na bílý. Co se stalo?

Ta koule letěla hodně doleva a dopadla... Díval jsem se kam, měl jsem na to čas, a věděl jsem, že dopadla zevnitř sektoru. Kdyby zvenku do sítě, bylo by to špatné, ale tak to nebylo. Pro to jsem protestoval, ale ani nebylo třeba. Pan rozhodčí mi říkal, že také viděl, že to bylo zevnitř.

Cítil jste, že pokus bude daleký?

Cítil jsem trochu tah, že mi to šlo do prstů na rozdíl od těch předchozích pokusů. Že to bude skoro jedna a půl (21,50) jsem nevěděl, ale za jedničku to být mohlo. A bylo.

Nebál jste se, že by vás mohla nemoc připravit o letošní formu?

Bál. V přípravě se nám povedlo, co jsme chtěli a když jsem pak měl, teplotu třicet devět celých šest... To se jen modlíte, aby vás to nesundalo. Ale říkal jsme si, že přece jen do mistrovství Evropy (bude 2. až 5. března v Istanbulu – pozn. red.) je ještě dost času. Jen jsem doufal, abych neměl antibiotika, to by už byl asi konec. To už bych se nestihl dát do kupy.

Byla nemoc důvodem toho, že jste v Ostravě poslední dva pokusy vynechal?

Je to její důsledek, protože na tréninku jsem házel fakt hrozně. Ale tahala mě třísla, ještě dnes jsem je trochu povoloval. Když jsem dal 20,65, říkal jsem si, co si budu dokazovat, vyhrál jsem skoro o čtyři metry, takže by byla hodně velká blbost něco si udělat a nejet na Evropu.

Takže jste zvažoval, zda jít i ten čtvrtý nakonec váš nejdelší pokus?

Spíše jsem do něj chtěl jít technicky opatrně. Naštěstí mi to sedlo, že jsem ho v konci zvedl.

Po předchozím závodě v polské Lodži, kde jste vrhl 20,85 metru, jste jako v ostatních letošních kláních přehodil hranici jednadvaceti metrů. Je to pro vás motivace?

Do Polska jsme jeli dlouho, v pátek byly zácpy, takže ta cesta na tamější výkony asi měla vliv. Navíc jsem házel blbě, byl jsem netrpělivý. Dnes jsem s tím dokázal pracovat. A byl to podobný závod jaký bude na halové Evropě. Bylo nás celkem hodně – čtrnáct, což nás na šampionátu bude také. Jsem rád, že všechny moje pokusy byly relativně kvalitní.

Jaký vás čeká program před odletem do Istanbulu?

No... Pojedeme do Jablonce, kde jsem se minule nachladil (směje se). Bude to takový comeback. Ale doufám, že už mám nemoc za sebou. Tam budeme od pondělí do pátku vše ladit. V týdnu, kdy pojedeme, budu už jen odpočívat a lehce dotrénovávat.

Jste lídr evropských tabulek. Sledujete to před šampionátem v Turecku?

Mám instagram, takže to vidím, to vám neunikne. Ale ve výsledku je to jedno. Bude to nový závod, další nervy. Na někoho může atmosféra dolehnout, někoho vybičovat. Takže tabulky nemá cenu řešit.

Letos jste vyhrál všechny závody. Nasvědčuje to tomu, že na halové mistrovství Evropy do Istanbulu pojedete obhájit titul?

Bylo by to jednoduché, ale tak to nebude. Dalším klukům jde také forma nahoru. Koule bude opět nervydrásající souboj. Uvidíme, jak dopadne.