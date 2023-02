Běž! Jak Sasínek pomáhal Girmovi ke světovému rekordu

Počtvrté si tak na trati 1 500 metrů doběhl na halovém mistrovství republiky v Ostravě pro český titul. Navíc se časem 3:40,24 postaral o rekord šampionátu.

„Spokojenost,“ vykládal. „Cítím, že forma stoupá. Začal jsem si i víc věřit v koncovce.“

Sedmadvacetiletý atlet tak potvrdil, že prožívá vydařený vstup do sezony. Na trati 3 000 metrů ji nejprve rozběhl nejrychlejším českým výkonem za posledních devět let, zkraje února si na Czech Indoor Gala časem 3:57,62 připsal národní rekord na míli.

A minulý týden se jeho jméno dokonce objevilo i u toho světového.

Ne, do takových výšin se on sám nedostal. Na mítinku ve francouzském Liévin pomáhal rozběhnout závod na tři kilometry Etiopanu Lamechovi Girmovi.

Ale stejně. Vodiče nemůže dělat kdekdo.

„Domlouvalo se to už někdy v prosinci,“ popisoval Sasínek. „Věděli, že touhle dobou už budu mít za sebou hodně závodů, takže mi nabídli, jestli nechci tahat. Tehdy ale ještě nebylo oznámené, že to bude při pokusu o světový rekord. Takže mě potom překvapilo, když jsem se dozvěděl, kdo má běžet. Nervozita určitě stoupla.“

Sasínek byl tehdy jedním ze tří vodičů. Měl dotáhnout pole na hranici 1 500 metrů, což si nakonec ještě o dvě stě metrů protáhl.

„Je to jiné, než když běhám jen sám na sebe. Závod si třeba rozběhnu rychleji, finišuju. Tady ale po mně chtěli každé kolo stejný čas v rozmezí desetin,“ říkal.

„Naštěstí jsme podél dráhy měli světelné vodiče, což hodně pomohlo. I tak se musíte pořád hlídat, nepřidávat.“

Český atlet se popasoval se vším zdárně. A stejně tak i Girma. Stříbrný medailista z Tokia pásku proťal v čase 7:23,81, čímž pokořil pětadvacet let starý zápis Keňana Daniela Komena.

„Jsem moc šťastný. Všechno klaplo – vodiči, světelný ukazatel, forma… Prostě perfektní,“ jásal dvaadvacetiletý Etiopan.

Rád byl pochopitelně i Sasínek: „Vždycky, když se na ten neskutečný čas podívám, budu vědět, že jsem k němu i trošku přispěl.“

Teď už se český běžec plánuje soustředit hlavně na své ambice. V březnu ho čeká ME v Istanbulu. Ze šampionátu v Bělehradě 2017 vezl bronz a i tentokrát by rád bojoval o nejvyšší pozice. „Chtěl bych určitě do finále. Ale uvidíme, s jakou formou přijedu. Byť se mi zdá, že stoupá, bude to boj,“ vyhlíží.

Pomoci by mu měly zkušenosti. I před dvěma lety jel na kontinentální halový vrchol do Toruně s vysokými ambicemi. Útok na medaili? Mluvilo se o něm.

Jenže Sasínek ve finále i vinou kolize ztratil pozice a finišoval devátý. „Jsem hodně poučený. Musím si to pohlídat a nenechávat to na poslední kola. Musím makat už od začátku,“ vyhlíží.

Inspiraci si může vzít třeba od etiopského rekordmana Girmy.