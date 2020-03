Jak Dana Zátopková létala a Vacenovice jí mávaly

„Nebo když jsme jeli do Prahy za jinou aktivitou, zastavili jsme se v Tróji, kde paní Zátopková bydlela, zazpívali jsme jí pod okny jednu nebo dvě písničky a šli jsme dál,“ vzpomíná vacenovická starostka Jana Bačíková na vzácné chvilky. „Paní Zátopková už měla svoje roky, dlouhé návštěvy by nezvládla. Ale naše lidovky měla moc ráda,“ dodává starostka.

V plánech její obce je výstavba domova pro seniory, který má na počest výjimečné osobnosti nést jméno Dana. Rovněž jedna z nových ulic, jejichž výstavba se plánuje, by měla být pojmenována po Daně Zátopkové.

Nyní je to již legislativně možné. Dana Zátopková v pátek ve věku 97 let zemřela.

„Všichni jí toho moc dlužíme,“ řekla Pavlína Šteflovičová, ředitelka běžeckého závodu Velká Morava, každoročně organizovaného v Mikulčicích na Hodonínsku. Naposledy před třemi lety ho tam sportovní legenda startovala.

„Není to dlouho, co nám paní Dana poskytla finanční dar. Rozhodli jsme se připravit Pohár Dany Zátopkové a udělovat ho nejlepší ženě v běhu na 10 kilometrů. Sešlo se to tak, že napřed jsme v týdnu museli kvůli současné situaci zrušit závod a teď přišla zpráva o odchodu paní Dany,“ zmínila osudovou symboliku ředitelka Šteflovičová.

Do „rodné“ obce na mši a na svíčkovou

Zátopková nebyla rodačkou z jihomoravského regionu, přesto o kraji kolem Hodonína mluvila jako o základu svého života a lidem z Vacenovic říkala rodáci. Právě z této obce pocházeli totiž její rodiče.

„Do hospody jako malá nakukovala, jak se tancuje,“ zmíní například starostka Bačíková. „Později tam jezdil i její Emil. Dokonce zde i běhával. Naši rodiče vzpomínají, že běhávali se Zátopkem,“ říká.

Dana Zátopková (vlevo) a Jana Bačíková, starostka Vacenovic

Ne náhodou Vacenovice v roce 2012 udělily Zátopkové čestné občanství. Zlatá olympionička z Helsinek se tam nezapomněla zajet podívat pokaždé, když z Prahy, kde žila, vyrážela do nedalekých Mikulčic. Tam odstartovala závod a odtud zamířila do Vacenovic na mši a na oběd. Pravidelně si poroučela svíčkovou. I Vacenovicím věnovala Dana Zátopková finanční dar, loni jim poslala 300 tisíc korun. Nebyl to její jediný dar obci, kterou měla v srdci; kdysi jí přenechala obraz svaté Barbory, rodinný majetek. Obec ho umístila v kostele.

Jedna historka spojující Danu Zátopkovou s Vacenovicemi je i legrační. To tehdy dostala sportovní osobnost k 90. narozeninám od ministra obrany let vrtulníkem.

Obraz, který Dana Zátopková věnovala Vacenovicím

Rozhodla se, že přeletí i nad Hodonínskem. „Zavolala, že by ráda přistála u hřbitova. Tam místo je tak akorát na menší vrtulníček. Nechala jsem to vyhlásit rozhlasem, sešlo se nás tam asi dvacet. Nesli jsme koláčky i kraslice, škrábané po vacenovsku, jak je škrábala i paní Zátopková. Čekali jsme, najednou rachot a přiletěl obrovský vojenský vrtulník! Takový by u nás ani přistát nemohl, to by nám odneslo střechu kostela. My jsme mávali, vrtulník nad Vacenovicemi udělal tři čtyři kolečka a zamířil pryč,“ směje se při vzpomínání starostka Bačíková.

Co prý ale Danu Zátopkovou dojalo, byl pohled na vacenovické ulice, kam lidé vybíhali z domovů a mávali jí. Od té doby, tedy od roku 2012, byly oboustranné vztahy ještě pevnější.

Sólo pro Zátopka! Tak si zamilovaní zatančili

Nebyly to jenom Vacenovice, kde Dana Zátopková na jižní Moravě sbírala nezapomenutelné zkušenosti. Také si tam v roce 1948 poprvé zatančila se svým pozdějším mužem Emilem.

Zátopek již běhal, Dana – tehdy ještě Ingrová – se mu líbila, a tak se k ní měl. Cesta ze Zlína na atletické závody do Bratislavy je svedla do jednoho autobusu. Zátopek se snažil sedět vedle své vyvolené, což se mu na cestě zpět podařilo, a dokonce ji v Lanžhotě vytáhl do hospody k muzice.

„Tam ho někdo hned poznal a bylo sólo pro Zátopka. A on si přišel pro mě. Na Moravě, když si někdo vezme děvče na sólo, tak to znamená, že se veřejně přiznává, že k ní má nějaké city,“ vyprávěla Dana Zátopková.

Ten stejný rok se vzali.