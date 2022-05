Během pátečního mítinku tyčkaři nemohli skákat na stadionu kvůli silnému větru. O den později se soutěž konala v hale.

„Byl to blázinec. Ale jsem rád, že jsme to odskákali vevnitř vzhledem ke včerejším podmínkám. Měl jsem ztěžklé nohy, ale na to, jak jsem se cítil, to bylo dobré,“ uvedl Švéd Duplantis, jehož světový rekord má hodnotu 620 cm.

Na druhém místě skončil Američan K. C. Lightfoot, který skočil 571 cm.