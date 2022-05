Vadlejch zahájil Diamantovou ligu skvěle. V Dauhá byl v osobním rekordu druhý

Vadlejch jako druhý Čech v historii překonal hranici 90 metrů. Stříbrný olympijský medailista z Tokia si během soutěže zlepšil osobní rekord dvakrát až na 90,88 metru.

Peters si zajistil vítězství ve strhujícím souboji až v poslední sérii hodem dlouhým 93,07 metru.

Čtyřiadvacetiletý atlet překonal své osobní maximum o téměř šest metrů a zařadil se na páté místo historických tabulek, které vede Jan Železný. Jeho světový rekord z roku 1996 má hodnotu 98,48 metru.

Druhý český oštěpař v Dauhá Vítězslav Veselý skončil šestý výkonem 76,92. Majitel bronzu z Tokia měl jen dva platné pokusy.

Vadlejch vstoupil do soutěže výkonem 84,63 a po úvodní sérii byl druhý za Petersem, který začal osobním rekordem 88,96. Po dvou neplatných pokusech šel jednatřicetiletý český reprezentant do čela díky hodu do vzdálenosti 89,87, kterým o 14 posunul své maximum z mistrovství světa v Londýně v roce 2017, kde vybojoval stříbrnou medaili.

Pátým pokusem se Peters dostal jako první přes hranici extratřídy (90,19), ale Vadlejch vzápětí znovu zaútočil a přehodil ho. V superfinále pro trojici nejlepších svěřenec Jana Železného z pražské Dukly předvedl výkon 85,50, zatímco jeho grenadský oštěpař se zaskvěl velehodem za 93 metrů.

„Jsem tu podruhé a miluju to tady,“ řekl Peters, který v roce 2019 senzačně ovládl světový šampionátu v Dauhá, na němž byl Vadlejch pátý. Třetí místo dnes obsadil Němec Julian Weber, který hodil 86,09.

Řadu výkonů v Dauhá ovlivnil silný vítr, kvůli kterému byla dokonce zrušena soutěž tyčkařů se světovým rekordmanem Švédem Armandem Duplantisem.