Natěšený Maslák před světovým šampionátem: Štafeta má na rekord

Jako člen čtvrtkařské štafety může zopakovat úspěch z loňského MS v Eugene, kde český kvartet překvapivě postoupil do finále a vylepšil národní rekord.

„Sestavu máme znovu velmi silnou, takže myslím, že bychom český rekord opět mohli, nebo spíš měli atakovat,“ věří Maslák, který se na ovál postaví pravděpodobně spolu s Matějem Krskem, Patrikem Šormem a šťastnějším z dvojice Vít Müller, Jan Tesař.

„Bude záležet na tom, jak bude probíhat závod, ale naše forma vypadá velice slibně,“ líčil Maslák pro MF DNES při čtvrtečním odletu první části výpravy do Budapešti.

Zkušený atlet navíc cítí, že letošní štafeta je našlapaná a velmi silná i díky časům, které závodníci předvádějí v individuálních kláních.

„Ještě nikdy v historii jsme neměli čtyři lidi pod 46 vteřin. Věřím, že se to projeví,“ předesílá běžec, který do Budapešti míří i jako varianta do smíšené štafety na 4x400 metrů.

V té mužské chce atakovat podobný výsledek jako na loňském šampionátu, kde z postupu do finále vzešla pro štafetu osmá příčka. Maslák může parťákům předat řadu zkušeností, maďarské mistrovství je jeho šestým venkovním světovým šampionátem v kariéře.

MS v atletice v Budapešti Šampionát začíná v sobotu, potrvá do 27. srpna. Největší nadějí české výpravy je oštěpař Jakub Vadlejch, obhájce bronzu z loňského MS v Eugene. V sobotu závodí stříbrný koulař z letošního halového ME Tomáš Staněk, finálové ambice má tyčkařka Amálie Švábíková či smíšená štafeta na 4x400 metrů. Jednou z hlavních hvězd bude tyčkař Armand Duplantis, tuto neděli se uskuteční finále stovky mužů.

„Mohl jsem mít i sedm, ale nebyl jsem v Dauhá v roce 2019,“ vysvětluje. „Letošní závěrečná příprava proběhla dobře, na mistrovství se těším.“

Stejně jako loni už však nenastoupí k individuálnímu závodu. „Samozřejmě je trochu jiné, když člověk jede i na něj, nebo jen na štafetu. Ale loni v Eugene jsem si celé mistrovství světa užil,“ vzpomíná.

„Je dobré, že štafeta je až na konci a člověk se může dívat na ostatní české atlety a fandit jim,“ těší se Maslák, který si i štafetové příležitosti velmi cení. „Vždycky, když se člověk někam dostane, má radost.“

Místo na světovém šampionátu si vysloužil letošními solidními výsledky: na ostravské Zlaté tretře zaběhl čas 45,81 vteřiny a nabudil se do dalších výzev. „Pak jsem trošku zpomalil, tak jsme přitrénovali. Na mistrovství republiky jsem na dvoustovce vyšvihl nejlepší výsledek sezony a po dvou letech jsem zase zaběhl pod 21 vteřin, takže myslím, že jistá forma je,“ věří.

Přitom halová část sezony jeho plány nejprve přibrzdila, Maslák se trápil se zánětem ledvin a virózou. „Ale potom už vše probíhalo v pořádku,“ ujišťuje.

Ve 23členné české nominaci, jejíž věkový průměr činí 27 let, patří Maslák k veteránům. Vždyť debut na mistrovství světa zažil už v roce 2011, v té době bylo nejmladší člence výpravy, čtvrtkařce Lurdes Glorii Manuel, pouhých šest let.

Běžec, kterého si fanoušci pamatují především díky charakteristickým návlekům na rukou, tak bedlivě sleduje vývoj atletiky.

„Proměna proběhla hlavně výkonnostně, protože některé disciplíny šly hodně dopředu, některé třeba jen o kousek a jiné se zase zhoršily. Třeba na mém prvním mistrovství světa vládl Usain Bolt, sprinty byly hodně nabité,“ vzpomíná na nejrychlejšího muže planety.

„Minulý rok byla nabitá dvoustovka, ale stovka už tolik ne. A taky se hodně změnila technika, zázemí, jde to s dobou a dopředu,“ všímá si.

Za svou bohatou kariéru, v níž ovládl například třikrát halové mistrovství světa, toho stihl spoustu. Nyní si kromě povolání sportovce oblíbil také roli otce.

Dcera Mia se synem Mateem však jeho závod na šampionátu uvidí pouze v televizi. „Jsou teď u babičky, užívají si prázdniny s dědou, takže by bylo zbytečné je tahat do Budapešti,“ vysvětlil Maslák.