Masakr, děsí se Petržilková. Soustředím se na štafetu a pak? Děj se vůle boží

Na pražském letišti Václava Havla sice ve čtvrtek ráno občasně zívla, smích si ale menší únavou nenechala vzít. „Moc jsem se nevyspala, bylo hrozné dusno. Navíc jsme tady museli být už v 5:45, ale mám ještě dva dny na to, abych se před závodem pořádně vyspala,“ připomíná, že závod smíšené štafety na 400 metrů je na programu v sobotu dopoledne.

Při účasti ve finále smíšené štafety budete mít na odpočinek před rozběhem individuálního závodu jen necelých 12 hodin.

Což je masakr, nevím, proč je to takhle vymyšlené, ale holt se tomu musíme přizpůsobit. Víme to dlouho dopředu, já se snažím nějak psychicky naladit, podobný koncept jsme zažili už v Istanbulu (letošní halové mistrovství Evropy), takže vím, že ho můžu zvládnout, ale bude to náročné. Je důležité se dobře připravit.

Letošní sezona se vám daří, vylepšila jste osobní maximum z 52,20 na 51,25, co za tím stojí?

Soustavná příprava, vydržela jsem ji celou zdravá. Jsem ráda, že jsem zůstala pohromadě, věřím, že je to klíč k úspěchu.

Jak se těšíte na první individuální mistrovství světa?

Stálo mě hodně sil, abych se kvalifikovala na individuální start, musela jsem absolvovat hodně závodů, abych posbírala body do rankingu. Jsem ráda, že jsem se tam probojovala, ještě na tak pohodlném místě, ale bohužel časový pořad mi do toho hází vidle.

Na co se tedy budete soustředit?

Jsme domluvení, že štafeta je pro nás priorita, můžeme tam udělat větší úspěch, takže se budeme soustředit na ni a pak děj se vůle boží, kolik mi zbude sil na individuál. Samozřejmě se v něm budu snažit předvést minimálně můj standard z letošní sezony, takže uvidíme, jak si to sedne.

czatletika SMĚR BUDAPEŠŤ | V dobré náladě i přes brzké vstávání Teď už je první část českého týmu v dějišti světového šampionátu, který startuje v sobotu ☺️ Foto: ČAS - Jan Houska. oblíbit sdílet odpovědět uložit

Mrzí vás, že v Budapešti nestartuje ženská štafeta? S Ladou Vondrovou a mladou Lurdes Glorií Manuel byste mohly poskládat silnou sestavu.

Hodně moc, protože si myslím, že bychom mohly udělat fantastický výsledek. Dlouho jsme neměly takhle silný tým čtvrtkařek, takže mě mrzí, že jsme se nekvalifikovaly. Doufám, že to bude výzva nejen pro nás, ale i pro trenéry a všechny okolo, abychom se na ni zasoustředily na další šampionáty.

MS v atletice v Budapešti Šampionát začíná v sobotu, potrvá do 27. srpna. Největší nadějí české výpravy je oštěpař Jakub Vadlejch, obhájce bronzu z loňského MS v Eugene. V sobotu závodí stříbrný koulař z letošního halového ME Tomáš Staněk, finálové ambice má tyčkařka Amálie Švábíková či smíšená štafeta na 4x400 metrů. Jednou z hlavních hvězd bude tyčkař Armand Duplantis, tuto neděli se uskuteční finále stovky mužů.

Pomůže v závodě s mixem první místo z Evropských her?

Určitě, každopádně abychom se dostali na olympiádu, musíme ještě zabrat. Minimálně postoupit do finále, nebo podle nominačních kritérií, ale myslím, že nám úspěch dodal sebedůvěru. Uvidíme, jak se nám podaří uspět na velkém poli mistrovství světa.

Aktuálně vládnete světovým tabulkám, bude na finále stačit zopakovat parádní výkon z Chořova?

Osobně tomu věřím, a hlavně věřím nám všem, protože jsme v dobré formě. Záleží samozřejmě, jaký bude los, může být nějaká kolize, přece jen štafetový závod je nepředvídatelný, ale mám z nás dobrý pocit.

Nedávno jste pilovali formu na společném soustředění.

Ano, trénovali jsme společně a určitě nám to zvedlo náladu. Zpestří to přípravu, navíc s klukama je sranda. (smích)

Roste ve vás motivace zlepšovat se?

Určitě, dávám atletice úplně všechno, mám dostudovanou školu, nemám nic okolo, což nese svoje ovoce.

Radost české smíšené štafety na Evropských hrách ve složení: Lada Vondrová, Vít Müller, Tereza Petržilková a Matěj Krsek.

Nechybí vám škola?

Jak se to vezme. Na jednu stranu jsem ráda, že nemám tlak a stres ze zkoušek, od toho se mi ulevilo. Na druhou stranu chybí ten bič nad vámi, že musíte něco dělat. Snažím se sama nutit dělat nějakou jinou činnost, protože jenom běhat taky nejde. Musíte myslet i na něco jiného a trošku se rozptylovat třeba četbou.

Knížky si berete i s sebou do Budapešti?

Jo, jo, teď mám nějaký pohodový čtení.