Zápřah slečny Vondrové. Tři závody ve dvou dnech? Pomůže i prášek na spaní

Nejprve v sobotu v 11 hodin absolvuje rozběh se smíšenou štafetou.

Pak ji deset minut před desátou večerní čeká případné finále, pokud do něj české kvarteto, které v červnu vyhrálo Evropské hry, postoupí.

No a aby toho nebylo málo, hned v neděli v 9:35 ráno má na programu rozběh na milované čtvrtce.

Čeká vás tady toho hned ze začátku šampionátu dost. Jak jste na zápřah připravená?

Myslím, že dobře. Takhle jsem to teda asi nikdy neběžela, měla jsem sice dva závody v jeden den, ale ne hned třetí takhle brzy ráno. I tak si myslím, že jsem připravená. Naběháno mám, takže by to mělo být dobrý.

MS v atletice na iDNES.cz program, výsledky, česká nominace

Co váš bolavý kotník?

Teď je mnohem lepší. Když se tolik netrénuje, jde to… Uvidíme, co s tím udělá ten tvrdý povrch a větší množství závodů. Myslím si ale, že i kdybych měla umřít, tak to přežiju. (smích)

Se smíšenou štafetou jste v červnu triumfovala na Evropských hrách. Jaké ambice máte tady?

Snad podobný výkon zopakujeme. V Polsku jsme běželi sami, tady asi bude větší balík s největší konkurencí. Ale doufám, že poběžíme stejně a dostaneme se do finále.

Radost české smíšené štafety na Evropských hrách ve složení: Lada Vondrová, Vít Müller, Tereza Petržilková a Matěj Krsek.

Pak byste měla před nedělním závodem jen pár hodin na regeneraci. Máte nějakou fintu, jak rychle nabrat síly?

Asi budu vstávat brzo, takže si dám nějaký prášek na spaní a budu se z hlubokého spánku snažit vytřískat maximum. Uvidíme, já jsem zvyklá, že před závody tolik nespím, takže by to nemuselo být tak hrozné.

Nemůže vás prášek na spaní trochu uspávat i ve výkonu?

To ne, jsem na to zvyklá. Když takhle někde cestuju a vidím, že se mi nebude dobře spát, občas si ho vezmu.

Nastartovat se pak nemáte problém?

Vůbec. Ráno to na mě nepoznáte. Určitě je podle mě lepší vzít si prášek než se nevyspat vůbec.

Co vás ráno zaručeně probudí?

Já s tím fakt nemám problém. Ráno ani nevím, že jsem si nějaký prášek vzala. Fakt to není věc, která by mě nějak ovlivňovala. Vzbudím se tak, jako bych si ho vůbec nevzala. Nějaké návykovosti se taky nebojím. Dávám si ho takhle jen občas před závodem a zatím mi to nic nedělá.

Lada Vondrová (vlevo) dobíhá jako první do cíle závodu smíšené štafety na Evropských hrách v Polsku.

Kolik hodin spánku v ideálním případě potřebujete?

Normálně tak osm. Chce to tak hodinku, hodinu a půl hlubokého spánku, aby tělo zregenerovalo. Když přijdete o půlnoci na hotel po nějakém bouřlivém závodě, je těžké tělo dostat do nějakého klidu.

Měříte si spánek hodinkami?

Měřím. Kontroluju si klidovou tepovku, HRV (variabilita srdeční frekvence). Před závody to ale moc nesleduju, abych z údajů nebyla vykolejená a tak.

S jakými ambicemi po náročné sobotě půjdete do individuální čtvrtky?

Uvidíme, kolik mi zbyde po štafetě sil. Nevíme, jestli postoupíme do finále, nebo ne, což bude hrát roli. Na individuální čtvrtce pak bude důležité postoupit z rozběhu a v semifinále zaběhnout nějaký pěkný čas. V těch 9:35 ráno se tady asi úplně světové rekordy trhat nebudou, takže základ bude urvat postup a soustředit se na semifinále.