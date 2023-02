Nadějný trojskokan Halátek touží po rekordu a pomýšlí na juniorské ME

„Vůbec jsem nečekal, že to dopadne takhle, byl to super závod. Byl jsem připravený a dobře natrénovaný skočit daleko, ale na výhru... Byla tady velká konkurence. Náročný závod,“ řekl 19letý Halátek.

O víkendu mezi juniory by chtěl skočit ještě dál než mezi muži.

„Rekord šampionátu je tuším 15,33 a národní juniorský patnáct metrů šedesát šest centimetrů. Aspoň jeden z nich bych rád překonal,“ nastínil Halátek další plány. „Mužský titul je sice cennější než juniorský, ale v mladší kategorii mám šanci překonat nějaký rekord a na to se těším ještě mnohem více.“ Uznává, že 15,66 je dost. „Ale věřím si,“ usmál se. „A také bych se rád dostal na šestnáct metrů, což je venkovní nejlepší národní výkon juniorů.“ Pokud by se mu to podařilo, výrazně by si vylepšil osobní rekord 15,21 metru.

Pavel Halátek letos pomýšlí na juniorské mistrovství Evropy, které bude v srpnu hostit Jeruzalém. „Limit je 15,40, což doufám dám,“ přeje si.

Nejlepší opavští atleti pravidelně odcházejí za lepšími podmínkami především do pražských oddílů. Halátek na změnu klubu nemyslí.

„Podmínky v Opavě mi mimořádně vyhovují. K tomu mám super trenéra,“ zmínil Luboše Kummera. „Nebudu nic měnit ještě dlouho.“

Kromě trojskoku se věnuje i dálce a v první lize pomáhá Sokolu Opava i v běhu na 200 metrů.

„V dálce se mi daří, budu v ní startovat i na nynějším mistrovství republiky juniorů a také bych v ní chtěl medaili, ale trojskok je jasná volba,“ uvedl Halátek.

Čím si ho získal?

„Není jen o rychlosti, ale i o technice. Přijde mi jako velice krásná disciplína.“