Titul a limit k tomu. Ještě kdybych porazila Ladu, smála se Petržilková

Devětadvacetiletá Češka si tak kromě premiérového titulu z halové mistrovství republiky a osobního rekordu odvezla i splněný ostrý limit na halové mistrovství Evropy v Istanbulu.

Titul vám dlouho unikal. Říkáte si: Tak konečně?

Ve sbírce mi chyběl, takže ano… Ale na druhou stranu má i trochu takovou pachuť, protože neběžela Lada (Vondrová, která tentokrát závodila a vyhrála na dvoustovce). Kdyby to bylo s její porážkou, tak si ho vážím víc (smích). Ale i tak je samozřejmě super, určitě se bude vyjímat v mém sportovním životopise.

Máte pro medaili nějaké speciální místo?

Mám doma takový věšák… (smích).

Bavila jste před startem s Vondrovou, proč neběžela?

Jo, jsme kamarádky, bavíme se. Všecko řešíme společně. Většinou kooperujeme i v závodě a vytáhnu se za ní. Takže tohle pro mě byla zároveň skvělá zkušenost, že jsem šla na sebe a byla jsem já číslem jedna.

Říkala vám něco před startem?

Podpořila mě. Říkala, že si přeje, abych měla dobrý čas a pomohla i štafetě (k nominaci na halové mistrovství Evropy v Istanbulu).

terkapetrzilkova Mistrovský titul a splněný ostrý limit pro halové mistrovství Evropy 52,19s !!! A k tomu titul se štafetou 4x200m v novém krajském rekordu! @akskoda oblíbit sdílet odpovědět uložit

Jak jste se na dráze cítila?

Musím říct, že parádně. Od začátku do konce. Dostala jsem se do takové flow, což je nejlepší stav pro sprintera.

Hnaly vás i soupeřky, které se pohybovaly za vámi?

Určitě, určitě. Slyším je a cítím za sebou. Dneska mi ve finále pomohli i diváci, kteří fakt hodně fandili. Bylo to super.

Co jste říkala na čas 52,19?

Jsem nadšená. Jéžišmarjá, ostrý limit je sen (smích).

Na mistrovství Evropy byste se nejspíš dostala i z rankingu. Asi jste ale ráda, že se nemusíte nijak stresovat, že?

Ano. Na rankingu jsem na postupovém místě, takže jsem měla chladnou hlavu. Ale pro psychiku je určitě super mít ostrý limit.

Čtvrtkařka Tereza Petržilková na mistrovství Evropy v Mnichově

Už na Czech Indoor Gala jste si pochvalovala, že vám stoupá forma. Platí to i směrem k šampionátu?

Ano. Je teda pravda, že po tom vzestupu mě trošku zabrzdila nějaké chřipka. Teď se do toho znovu dostávám. Věřím, že je ještě prostor se někam posunout.

Co tedy v Istanbulu plánujete?

Přeju si dostat se do semifinále a běžet čas na úrovni, co předvádím teď. To je můj cíl.