ONLINE: Dálkař Juška skáče na HME kvalifikaci, v akci je i tyčkařka Švábíková

Juška je v dálkařském sektoru v akci od 7:10 SEČ a usiluje o jedno z osmi postupových míst do nedělního finále. Letos skočil nejdál 787 centimetrů a v evropských tabulkách zaujímá pátou příčku.

Souběžně zápolí o finále i tyčkařky. Švábíková dorazila do Istanbulu povzbuzena novým osobním rekordem 472 centimetrů, který si stanovila před dvěma týdny na halovém MČR v Ostravě. V kontinentálním pořadí okupuje sedmou pozici, tedy na hraně osmičlenného finále.

A právě účast v závěrečných bojích si vytyčila za cíl: „To by bylo parádní. Ale dát si do hlavy, že se třeba budu pokoušet o medaili, by bylo to nejhorší. Dala jsem si nižší cíle a v závodě se uvidí, jak to bude.“

V 7:50 přijdou na řadu rozběhy na 400 metrů.

Jediný český zástupce mezi muži Matěj Krsek se představí ve čtvrtém rozběhu a bude se pokoušet o jedno ze dvou přímých postupových míst do večerního semifinále. Případně může dál proklouznout jako jeden ze dvou šťastlivců na základě času.

Ženy mají stejný postupový klíč, o jeho splnění zabojují Vondrová, jež nastoupí do prvního rozběhu v 8:40 a bude chtít navázat na vylepšení osobního rekordu ze začátku února na 51,57, a Tereza Petržilková, kterou čeká pátý rozběh od 9:12.

Poslední ze tří rozběhů závodu na 1500 metrů žen absolvuje Mäki, pro postup se potřebuje vejít mezi první tři závodnice, nebo spoléhat, že se propracuje mezi další tři nejrychlejší.

Dopolední program nabízí také úvodní tři disciplíny pětiboje, který probíhá bez české účasti.

Večerní blok nabídne první medailové souboje celého šampionátu, a to i s českou účastí. Na stadion se vrátí koulař Staněk, jenž po ne zcela vydařené čtvrteční kvalifikaci postoupil do finále ze šesté pozice.

Místenku mezi nejlepší si zajistil až posledním pokusem, ošidnou kvalifikací se však příliš netrápil. „Finále bude jiné. Budeme mít šest pokusů, osm lidí. Takový mítinkový scénář. Spadne to z vás, je nový den, nový závod,“ pravil v rozhovoru pro iDNES.cz zkušený atlet, který je v Istanbulu velkou českou nadějí na cenný kov.

Dalším reprezentantem ve finále bude mílař Jan Friš, ten se do medailového závodu protáhl díky třetímu nejrychlejšímu času na nepostupových pozicích. Na šedém istanbulském oválu bude mít možnost vylepšit jedenáctou pozici z evropského šampionátu před dvěma lety.

Vedle sedmi medailových závodů zahrnuje program pátečního večera dále kvalifikaci mužské výšky a především semifinálové běhy na 400 metrů mužů i žen.