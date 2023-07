V ideálu na mě nemají. Jak se Vadlejch výtečně naladil na útok na zlato z MS

„Opravdu si myslím a fakt tomu názoru věřím, že když se přiblížím své ideální technice, tak na mě ostatní kluci nemají,“ prohlásil v neděli po suverénním vítězství na mistrovství republiky v Táboře.

V sezoně se dostal nejdál na 89,51 metru, výkonem z poloviny června vévodí letošním světovým tabulkám. Nedávno ovládl mítink Diamantové ligy v Monaku. „Moje pozice je velice zajímavá, asi nejlepší, co kdy byla. Takže v Budapešti ji budu chtít potvrdit.“

Zároveň ale dodává, že hod oštěpem představuje náročné nahánění mnoha drobných detailů, které se musejí sejít. „Myslím, že můžu hodit ještě dál. Je to hledání ideálu, pořád dřu, někdy se to určitě potká,“ věří.

Díky nevyzpytatelnosti své disciplíny, v níž často záleží i na podmínkách, zároveň cítí, že se pořád může zlepšovat.

Na začátku loňské sezony se poprvé v kariéře dostal přes 90 metrů, pak získal na mistrovství světa bronz, v evropské konkurenci skončil druhý.

Ano, stále schází první příčka, a tak Vadlejch zůstává hladový. „Kdybych tohle nastavení neměl, tak můžu končit. Žene mě dál a dál a je důležité překonávat sám sebe. Koukat na ostatní je hezké, ale člověk potřebuje posouvat sebe,“ uvědomuje si.

Přesto před šampionátem v Budapešti, kde se finále oštěpařů uskuteční 27. srpna, pokukuje po jednom ze soupeřů.

„Docela mě zajímá forma Níradže Čopry,“ zmiňuje Vadlejch vítěze olympijských her v Tokiu a stříbrného muže loňského MS v Eugene.

Ind na obou těchto akcích obsadil vždy příčku před českým reprezentantem, letos však absolvoval jen dva starty. „Nikdo neví, jestli pořád léčí zranění, nebo jestli závody nevynechává, protože už ladí formu,“ zamýšlí se Vadlejch. „Opravdu o sobě nedává moc vědět, takže bude zajímavé, až se sejdeme všichni.“

Olympijský vítěz Čopra na MS dosáhl na stříbro.

Než se do maďarské metropole vydá i 32letý Čech, podstoupí finální soustředění v Nymburce. „Budeme tam zhruba šestnáct dní, doladíme poslední věci. Věřím, že to půjde dobře.“

Potřebuje především zůstat zdravý, což se mu v loňském i letošním roce daří. Neublížil si ani na mistrovství republiky v Táboře, kde rozběh přizpůsoboval tartanu, který vinou silného deště promokl.

„Musíte trochu upravit techniku, teď si nemohu dovolit třeba podvrtnout kotník, jako se mi to povedlo v Turku, protože už bych ho do šampionátu nedal dohromady. Člověk musí balancovat mezi tím, aby hodil co nejdál, ale co nejbezpečněji.“

Na zrenovovaném stadionu v jihočeském městě se hned prvním hodem dostal na velmi solidní výkon 84,68 metru, kterým si prakticky zajistil první pozici až do konce.

„Ale protože tady bylo tolik lidí a skvělá atmosféra, tak mi přišlo hloupé po prvním hodu končit,“ připustil, že i kvůli sílícímu dešti zvažoval, zda pokračovat v soutěži.

Druhý a třetí pokus vynechal, a když přeháňka odezněla, tak se ve čtvrté a páté sérii vždy dostal přes 81 metrů. A závěrečným hodem zapíchl oštěp do další úctyhodné vzdálenosti 84,57 metru.

„Poslední pokus ukázal, že jsem mohl ještě dál. I když jsem patnáct až dvacet minut stál na místě, což je většinou konec všeho, tak to nebylo špatné,“ hodnotil.

„Jsem hrozně rád za vítězství, jsem rád, že můj nejhorší titul je tuším za 81 nebo 82 metrů, což jasně ukazuje, že na mistrovství republiky jsem vždycky něco předvedl.“

Český oštěpař Jakub Vadlejch na Memoriálu Josefa Odložila

Klání v Táboře pro něj znamenalo poslední ostrou prověrku před mistrovstvím světa, do kterého tak půjde s vynikající bilancí, kdy z devíti dosavadních startů v sezoně vytěžil sedm prvenství, jedno druhé a jedno třetí místo.

„Samozřejmě to pomůže, ale člověk neví, kdo je v jaké fázi přípravy, takže všechno se ukáže až v den D v Budapešti,“ má jasno Vadlejch.

Ale podle dostupných indicií je ze všech nejlíp nachystán právě on.