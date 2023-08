Nominace českých atletů na MS čítá 23 jmen. Největší nadějí je Vadlejch

V nominaci, kterou dnes zveřejnil Český atletický svaz, je deset mužů a třináct žen. Šampionát se uskuteční od 19. do 27. srpna.

Zatímco stříbrný medailista z olympijských her, mistrovství světa i Evropy Vadlejch bude v soutěži z Čechů tentokrát osamocen, kvótu tří závodnic na disciplínu naplnily oštěpařky, poté co Nikolu Ogrodníkovou a Irenu Gillarovou doplnila na divokou kartu Nikola Tabačková. Na stejném principu trenérská rada zařadila do nominace chodkyni Elišku Martínkovou a maratonkyni Moiru Stewartovou.

Největší část týmu tvoří s ohledem na účast mužské a smíšené štafety čtvrtkaři. V individuálních závodech na 400 metrů se představí Lada Vondrová, Tereza Petržilková a Matěj Krsek a na překážkářské čtvrtce vedle Jíchové také Vít Müller.