Olomouc vyrazí na půlmaraton, poprvé bez Afričanů

„První rok jsem tu byl na náměstí sám a říkal jsem si, jak je to super město pro závod. Ale slyšel jsem spoustu názorů proti, že je tu hanácká povaha, která nebude běhat. A už roky je tu největší závod mimo Prahu,“ připomíná Carlo Capalbo, prezident pořádající společnosti RunCzech.

Rodinný běh na tři a půl kilometru čeká 3 800 běžců, dalších 6 400 se vydá na hlavní trať buď v její královské půlmaratonské délce, či na některý ze štafetových úseků. Celkově přes deset tisíc lidí v pohybu, stejně jako v posledních letech.

Před sebou nebudou mít souboj jen s kilometry asfaltu a historické dlažby, ale také s velkým vedrem, jež slibuje předpověď počasí. „Trénovala jsem na závod ve Švýcarsku ve velké nadmořské výšce a jsem tu teprve jeden den. Na velké teplo si budu muset dát pozor,“ tuší britská atletka Stephanie Twellová, která bude patřit k největším adeptkám na vítězství mezi ženami.

Právě v tomto faktu je hlavní změna Mattoni 1/2Maratonu Olomouc proti minulým rokům, poprvé ho totiž nepoběží afričtí vytrvalci. „Letos máme desítku, ale zároveň jedničku. Poprvé jsme v projektu EuroHeroes na podporu evropské atletiky. Proto je tady startovní pole z těchto běžců,“ vysvětluje ředitel závodů RunCzech Václav Skřivánek.

Projekt si klade za cíl podpořit evropské atlety, najít lokální talenty a jednou z nich vychovat i nového Emila Zátopka.

Po devíti letech, kdy se organizátoři marně snažili prolomit s pomocí afrických běžců hranici jedné hodiny, což v atletickém světě vždy spolehlivě zadrnčí, se od nejlepších Evropanů dají čekat časy o několik minut horší. Vítěz předchozích půlmaratonů v Karlových Varech a Českých Budějovicích Yassine Rachik má osobní rekord 1:02:18. „I tady bych chtěl běžet kolem dvaašedesáti minut,“ slibuje Ital.

Zaútočí Češi na pódium?

Mezi elitními Čechy lze očekávat souboj Víta Pavlišty (1:05:09) s Jiřím Homoláčem (1:03:23). „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. V Budějovicích to nebylo dobré kvůli alergiím, ale začínám se cítit v lepší formě. Věřím, že to bude lepší a zase převezmu vítězství,“ přeje si Homoláč.

Proti minulým rokům, kdy Afričané rychle všem utekli a bojovali o vítězství mezi sebou, lze čekat Čechy v elitní skupině. „Zkusíme tam začít, a když tam vydržíme co nejdéle, bude to jen dobře. Má ale být přes třicet stupňů a to není vůbec jednoduché,“ připomíná Homoláč. O tom, zda se i pro něj otevírá místo na pódiu, nechtěl dopředu přemýšlet. „Nevím, jestli mám tak dobrou formu jako v dubnu, ale určitě se o to pokusím,“ slibuje.

Zajímavosti půlmaratonu Poprvé se běžel v roce 2010, letos je tedy 10. ročník.

Letos startuje 6 400 závodníků na půlmaratonské trati, k tomu dalších 3 800 na DM Rodinném běhu. Celkem vyrazí až 10 200 běžců.

50 běžců absolvovalo všech devět uplynulých ročníků, 43 z nich se chystá startovat i letos.

Na trať vyrazí také štafeta hokejistů HC Olomouc ve složení Vilém Burian, Petr Kolouch, Matěj Kořenek a David Ostřížek.

O zápis do Guinessovy knihy rekordů se pokusí Jiří Šimek, který poběží půlmaraton v ploutvích.

V celém poli najdete 43 národností, nejvíce zahraničních běžců přijede ze Slovenska, Polska, USA, Ukrajiny, Německa, Velké Británie, Francie či Rakouska.

66 % běžců jsou muži, 34 % ženy.

Předpověď slibuje na dobu závodu teplotu přes 30 stupňů i hrozbu bouřek, podél trati bude rozmístěno 15 míst se zdravotníky.

Během závodu se vypije 12 744 litrů vody Mattoni, 7 200 litrů Gatorade a sní se 2,2 tuny banánů a 1,4 tuny pomerančů.

Na startu nebude chybět ani olomoucká legenda dálkových běhů Petra Kamínková. Ačkoliv v minulosti startovala po celé Evropě, postupem doby pro ni domácí závod stále nabývá na významu.

„Patnáct let jsem jezdila po zahraničí, třetím rokem jsem vesměs doma, takže mi velké závody chybí. O to víc se těším na každý závod RunCzech. Krásně jsem si to užila v Karlových Varech a teď se těším na ten náš olomoucký,“ říká 46letá závodnice trénující v lesích kolem Svatého Kopečku. Rodinný běh startuje na Horním náměstí dnes v 17 hodin, hlavní půlmaratonský závod, který zastaví dopravu ve městě, o dvě hodiny později. Po roce se Olomouc znovu na jeden den rozběhá.

„Je to nádherné místo, není to pro nás největší běh mimo Prahu jen počtem závodníků, ale i diváků. Jste na správném místě, užijte si krásný závod,“ obrací se na běžce Capalbo a k olomouckému půlmaratonu, jenž znamená dekádu i jeho života, dodává: „Možná už naše vlasy nemají stejnou barvu jako tenkrát, ale máme pořád stejné nadšení, energii a milujeme Olomouc jako první rok.“