O pošpiněný trůn krále stovky. Dobude jej Coleman, Gatlin, či někdo jiný?

Přesto se 23letý Američan umí rozčílit.

Ve chvíli, kdy lidé zpochybňují jeho čistotu.



Devět z deseti posledních startů na 100 metrů vyhrál. Časem 9,81 vévodí tabulkám sezony. Na mistrovství světa atletů, které v pátek v Dauhá začíná, je jasným favoritem stovky.

Tedy královské disciplíny.

Ovšem zároveň i disciplíny zmítané dopingovými skandály.

Ani Colemanův štít už není bez poskvrny. V očích mnohých by měl být velmi vděčný za to, že v Dauhá vůbec smí závodit.

V srpnu Americká antidopingová agentura USADA oznámila, že během 12 měsíců jej komisaři třikrát nezastihli při antidopingové kontrole. Přičemž tři absence jsou podle pravidel ekvivalentem pozitivního testu.

Stovka mužů na MS 2019 Čísla a zajímavosti 9 ze svých posledních 10 závodů na 100 metrů vyhrál Christian Coleman.

na 100 metrů vyhrál Christian Coleman. 15 let uplynulo od prvního velkého titulu Justina Gatlina na hrách v Aténách 2004.

uplynulo od prvního velkého titulu Justina Gatlina na hrách v Aténách 2004. 3 z aktérů stovky na MS v Dauhá ji letos zaběhli pod 9,90, patnáct mužů pod 10,00.

6. června 2018.

19. ledna 2019.

26. dubna 2019.

V těchto dnech jej sháněli marně. Proč byl jinde, než nahlásil?

Atleti do systému vypisují pro každý den hodinové „okno“ s udáním konkrétního místa, kde je komisaři v dotyčnou dobu zastihnou.

„Zapomněl jsem napsat, když se mé plány změnily, například když jsem šel dříve do posilovny. To se stává,“ hájí se Christian Coleman. „Nemá to nic společného s dopingem ani se snahou zakrýt doping. Prostě nevinná chyba. Klidně říkejte, že jsem blbec, co zmeškal test. Nikdo není perfektní a každý děláme chyby. Ale neříkejte, že jsem podvodník!“

SÉRIOVÝ VÍTĚZ. Christian Coleman slaví triumf v běhu na 100 metrů na americkém šampionátu.

Nikdy nebudu mít pozitivní test!

Zachránila ho skulina v pravidlech, na niž právníci upozornili. Datum prvního zameškaného testu se má totiž podle nich antedatovat k prvnímu dni čtvrtletního testovacího období. Proto bylo dodatečně upraveno na 1. dubna 2018 a Coleman měl rázem na kontě jen přípustné dvě absence za 12 měsíců.

„Jsem čistý atlet,“ dušuje se v Dauhá. „Nikdy jsem neměl pozitivní test a nikdy nebudu mít. Chci posouvat atletiku dopředu. Jenže média ji svými negativními příběhy zase srážejí zpět.“

Když už přešel do útočného modu, zůstává v něm. Požaduje omluvu od USADA za poškození své reputace. „Je ostudou USADA, že nezná ani svá vlastní pravidla. Jak pak mohou očekávat, že je budou znát atleti...“ stěžuje si.

Má pravdu? Je čistý?

Někteří atleti hledí na jeho množící se prohlášení neviny se skepsí.

Jenny Simpsonová, olympijská medailistka na 1500 metrů pro server LetsRun.com uvedla: „Když dvakrát zmeškáte test a víte, že jste ve velkém ohrožení, jste pak velmi opatrní. Nebo byste měli být. Takže pokud potom test zmeškáte i potřetí, je to buď proto, že podvádíte, nebo že jste idiot. V obou případech si nezasloužíte běžet.“

A ZASE JÁ. Coleman slaví triumf v loňském finále Diamantové ligy v Bruselu.

Od 26. července nezávodil. Poslední události každopádně mohly zanechat na Colemanově psychice stopy a učinit jej v Dauhá více zranitelným.

Kdo by jej tedy mohl porazit?

Gatlin má prokletého kouče

Titul obhajuje 37letý Justin Gatlin, časem 9,87 letos třetí nejrychlejší z aktérů šampionátu. Jenže je také zdravý? Třetího září si způsobil zranění stehenního svalu na mítinku v Záhřebu, odkulhal tehdy ze stadionu.

„Nešlo o nic vážného, do týdne jsem se opět vrátil do tréninku,“ ujišťuje. Nebo možná jen blufuje.

PŘEDLONI V LONDÝNĚ. Justin Gatlin (vlevo) je mistrem světa na stovce, porazil i Christiana Colemana a Usaina Bolta (vpravo).

Předloni ho v Londýně diváci za dopingovou minulost vypískali. Letos provokuje fanoušky i atlety obnovenou spoluprací s kontroverzním koučem Dennisem Mitchellem, dvakrát usvědčeným z dopingu během své kariéry a později i s prodávání zakázaných prostředků jiným atletům. S ním přicestoval Gatlin nyní i do Kataru.

Colemanovi vyzývatelé

Další Američan Noah Lyles, jenž letos v Šanghaji jako jediný dokázal porazit Colemana, se v Dauhá zaměřuje pouze na dvoustovku.

Druhý v tabulkách stovky je v sezoně časem 9,86 nigerijský objev, 22letý Divine Oduduru, jehož forma je však v poslední době velmi proměnlivá.

Zkušenosti s velkými akcemi (a letošní výkon 9,93) má na kontě Akani Simbine z Jižní Afriky, pátý v Riu 2016 a poté i v Londýně 2017.

Nejlepším Evropanem je v této sezoně časem 9,95 loňský evropský šampion Zharnel Hughes z Británie.

Je tu trojnásobný olympijský medailista Kanaďan Andre de Grasse (letos 9,97), v předchozích dvou sezonách víc zraněný než zdravý.

A je tady i Yohan Blake, po Boltově ulitém startu mistr světa v Tegu 2011 a momentálně nejlepší Jamajčan. Kdysi uměl stovku za 9,69, v aktuální sezoně ji zvládl za 9,96.

Nicméně pokud kdokoliv z nich v sobotním finále předčí Colemana, zařídí tím velké překvapení.

Usain Bolt u toho poprvé od roku 2003 nebude. Na Instagramu zveřejnil fotografii, jak v saku a kravatě pracuje ve své jamajské kanceláři.

„Jen já a Bolt jsme z vítězů posledních třiceti let čistí,“ nechal se slyšet Donovan Bailey, zlatý na hrách v Atlantě 1996. „Jinak stovka uvázla v prostředí zkažených vítězů.“

Pravda, pozitivní test nikdy neměl ani Maurice Greene, mistr světa z let 1997, 1999 a 2001, toho však v roce 2008 obvinil z nákupu zakázaných prostředků list New York Times.

Dočká se nejslavnější atletický trůn v Dauhá krále bez poskvrny?