Stewartová vydřela rekord i olympiádu: Posledních dvě stě metrů jsem zvracela

„Zní to pro mě neskutečně,“ svěřovala se poté, co klání ve Španělsku zaběhla za 2:25:36, čímž dosavadní a více než pět let staré národní maximum Evy Vrabcové-Nývltové stlačila o více než 55 sekund.

„Všechno do sebe zapadlo, byl to perfektní závod. Konečně jsem do něj šla zdravá a s kvalitní přípravou,“ popisovala ve vyjádření pro média.

Útok na olympijský limit o hodnotě 2:26:50 vyhlásila už před výpravou do Valencie, s prvními nástrahami se přitom musela potýkat ještě předtím, než do destinace dorazila. Poté, co pro ni v letadle nenašli místo, s čímž se svěřila na Instagramu, strávila noc na cestách.

„Naštěstí jsem to dospala a oklepala se,“ přiblížila.

V neděli ráno tak už vyrážela na 42 kilometrů dlouhou trať plná energie a odhodlání.

„Půlmaraton jsem probíhala za hodinu a 13 minut, což bylo přesně podle plánu,“ popsala.

A druhou část zvládla ještě rychleji, přestože musela odrážet stále citelněji ozývající se vyčerpání. „Posledních deset kilometrů byla taková procházka peklem. Necítila jsem se úplně čerstvá, ale zase co má člověk čekat po třiceti kilometrech.“

I kvůli tomu v závěru nestihla vnímat, o jak skvělý výkon usiluje. „V cílové rovince jsem ani nevěděla, že běžím na takový čas,“ přiznala. „Ale když jsem viděla, že dobíhám pod 2:26, tak to byl fakt neskutečný pocit. Ještě teď se mi z toho chce brečet,“ svěřovala se pár hodin po závodě dojatým hlasem.

Celkově obsadila 25. místo, dosavadní osobák si vylepšila téměř o čtyři minuty. Dcera české matky a skotského otce tak momentálně drží nejlepší národní časy v maratonu, půlmaratonu i běhu na dráze na 10 000 metrů.

„Povedl se závod, na který jsme dlouho čekali,“ ocenil ji za úspěch ve Valencii její trenér Václav Janoušek. „Maličkosti, které jsme čtyři roky skládali dohromady, se konečně spojily. A pojede na olympiádu.“

V Paříži zažije premiéru pod pěti kruhy, byť splnila i limit do Tokia. Tehdy ale byla až čtvrtou nejrychlejší českou ženou, a tak se nevešla do tříčlenné kvóty na jednu zemi.

Nyní podobná situace téměř jistě nehrozí, 28letá Stewartová proto vyhlíží nejen sportovní svátek v příštím roce, ale i pozvánky na další prestižní závody.

„Doufám, že mi tenhle výkon a čas otevře dveře do světové elity.“