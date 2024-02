Stewartová si v Castellónu vylepšila rekord na desítce, blíží se Kamínkové

„Z času nejsem nadšená, ale ani zklamaná. Sice jsem teď dva měsíce trénovala na desítku, ale podle mě to není dostatečná doba. Při prvních kilometrech jsem cítila, že jsem se teprve dostávala do tempa,“ uvedla Stewartová v tiskové zprávě.

Závod měla i jako součást přípravy na olympijský maraton v Paříži, kam se kvalifikovala v prosinci, kdy zaběhla ve Valencii český rekord 2:25:36. Obsadila 14. místo, mezi evropskými závodnicemi byla čtvrtá.

„Tempo bylo rychlé a trať nahoru a dolů, takže to nebyla rovina, kterou jsem zažila ve Valencii. Ale zase to nebylo kopcovité. Nicméně teď nemám úplně natrénováno. I když jsem si myslela na lepší čas, tak bych řekla, že příprava na to, abych si splnila sen běžet pod 32 minut, musí být delší než dva měsíce. Navíc po tom, co jsem běžela maraton. Prostě nohy na to nejsou teď zvyklé,“ dodala držitelka českého rekordu na 10 000 metrů na dráze (32:08,96) a také v půlmaratonu. Na této trati ji za tři týdny čeká závod v Lisabonu.

Vítězkou se stala Keňanka Faith Chepkoechová v čase 29:49. Mezi muži vyhrál Etiopan Tadesse Worku v traťovém rekordu 27:02. Vladimír Marčík skončil na 25. místo za 29:50.