Na olympiádu už nepojedu. Běžec Farah plánuje letos ukončit kariéru

„Na olympiádu (příští rok v Paříži) nepojedu a myslím, že rok 2023 bude pravděpodobně můj poslední. Byla to úžasná kariéra,“ řekl Farah agentuře Reuters.

Bývalý šampion v dráhových závodech na 5000 a 10.000 metrů po přechodu k silničním běhům už tolik nezářil. V roce 2018 vyhrál maraton v Chicagu v britském rekordu 2:05:11, o triumf v Londýně usiloval marně.

„Vždycky jsem říkal, že by bylo hezké ten závod jednou vyhrát, ale je to náročné. Jsem hrdý na to, čeho jsem dosáhl. Chci si dopřát ještě jednu šanci a zjistit, na co mám. Ale nemusím nic dokazovat,“ prohlásil rodák ze Somálska.

Londýnský maraton se poběží 23. dubna.