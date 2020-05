Atletika se probouzí, v srpnu jsou v plánu další mezinárodní mítinky

Zvětšit fotografii Ostravský mítink Zlatá tretra by se měl letos uskutečnit 8. září. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

V polovině srpna by měly vedle Diamantové ligy začít i další mezinárodní atletické mítinky včetně Kontinentální Tour, do jejíž zlaté kategorie patří i ostravská Zlatá tretra. V tiskové zprávě to oznámila Světová atletika.

Určila také nový termín odloženého halového mistrovství světa v čínském Nan-ťingu, které se místo letošního jara uskuteční od 19. do 21. března 2021, dva týdny po halovém mistrovství Evropy v Toruni.

V některých zemích včetně Česka se díky zlepšení situace a postupnému uvolňování vládních opatření může začít závodit už v červnu a červenci. Na 8. června je v Praze naplánovaný Memoriál Josefa Odložila, který se vzhledem k restrikcím zaměří hlavně na domácí špičku. V exhibičním formátu se o tři dny později v Oslu uskuteční Impossible Games místo tradičního mítinku Diamantové ligy.

Naplno by se mezinárodní sezona měla podle Světové atletiky rozběhnout bezprostředně po víkendu 8. a 9. srpna doporučeného pro národní šampionáty. První zlatý mítink Kontinentální Tour, což je od letoška druhá nejvyšší atletická série, by mělo hostit 11. srpna finské Turku. Zlatá tretra byla už dříve přesunuta z 22. května na 8. září. Zatím bylo potvrzeno osm z deseti mítinků zlaté kategorie. Na každém z nich by se mělo na prémiích rozdělit alespoň 200 000 dolarů (zhruba pět milionů korun). Prezident Světové atletiky Sebastian Coe ocenil přístup pořadatelů. „Naší hlavní prioritou bylo zdraví a bezpečí atletů. A další prioritou bylo najít způsob, jak by se naši profesionální atleti mohli letos vrátit k mezinárodním soutěžím, protože na tom závisejí jejich příjmy,“ uvedl. Připouští, že k běžnému režimu může mít letošní opožděná sezona daleko. Pandemie škrtla i Londýn, atleti zahájí Diamantovou ligu v srpnu v Monaku „Mezinárodní restrikce v cestování nevyhnutelně ovlivní možnost některých atletů zúčastnit se některých mítinků, ale doufáme, že pro většinu elitních atletů bude dostupné dost široké spektrum mítinků, aby mohli závodit před koncem roku,“ doplnil.

Na podzim by se mělo v polské Gdyni uskutečnit také mistrovství světa v půlmaratonu, které je naplánované na 17. října. Případné náhradní termíny juniorského mistrovství světa v Nairobi a světového šampionátu chodeckých družstev v Minsku zatím nebyly určeny.