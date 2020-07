Na Zlatou tretru by měli dorazit šampioni Schippersová, Stahl a Tamberi

Ostravský mítink patří do nově zřízené zlaté kategorie Kontinentální tour, což je druhá nejvyšší kategorie jednorázových atletických závodů po Diamantové lize.

Vedle domácí špičky pořadatelé navzdory komplikované situaci počítají s účastí zahraničních hvězd.

Po 24 letech se na hlavní plochu Městského stadionu vrátí diskaři. Vedle úřadujícího světového šampiona Stahla by měl závodit také jeho litevský předchůdce na světovém trůnu Adrius Gudžius.

Dění ve výškařském sektoru by měl oživit italský šoumen Tamberi, halový mistr světa z roku 2016 a úřadující halový mistr Evropy. Ten po koronavirové závodní pauze zatím jako jediný překonal 230 centimetrů. Při své premiéře na Zlaté tretře se s ním utká domácí jednička Marek Bahník.

„S Tamberim to bude úžasná soutěž a třeba mi pomůže k vylepšení osobního maxima,“ řekl brněnský výškař. Jeho osobní rekord pod širým nebem je 222 centimetrů, v hale skočil o tři centimetry výše.

Radost italského skokana do výšky Gianmarca Tamberiho

Dvojnásobná mistryně světa na 200 metrů Schippersová vyhrála předloni na Zlaté tretře dvoustovku. Tentokrát poběží nemistrovskou trať 150 metrů. „Mám na Ostravu skvělé vzpomínky. Musím se ale přiznat, že 150 metrů jsem v závodě ještě nikdy neběžela. Myslím si však, že právě tato vzdálenost by mi mohla vyhovovat. A jestli překonám nějaké rekordy? To je těžké říct, dráha je velmi rychlá, ale musí se sejít ještě několik dalších faktorů. Určitě se o to pokusím,“ vzkázala na dálku.

Definitivní program mítinku by měl být znám přibližně za měsíc. Pořadatelé už dříve avizovali, že počítají s oběma oštěpy, kde by neměli chybět Jakub Vadlejch, Barbora Špotáková a Nikola Ogrodníková. Ženské pole by mohla doplnit olympijská vítězka Sara Kolaková z Chorvatska.

Koulařský sektor by mohl nabídnout duel českého rekordmana Tomáše Staňka s chorvatským vítězem letošní halové tour Filipem Mihaljevičem.

Pokud se nezhorší epidemiologická situace, měli by se do ochozů dostat diváci. Za aktuálních opatření by jich mohlo být pět tisíc rozdělených do několika sektorů.