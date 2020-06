Vondrová překonává rekordy a vítězí. Ostrou čtvrtku rozbalím až při extralize

Několikrát se jí podařilo dosáhnout i na velmi zajímavé výkony. Na Strahově pobrala tři výhry a jednu druhé místo, v Kolíně dvakrát zvítězila a jednou opět skončila druhá. „Nevím proč, ale celý den jsem se necítila příliš dobře,“ uvedla závodnice USK Praha v cíli posledního závodu na kolínském stadionu Mirka Tučka.



Necítila příliš dobře? Na dráze to nebylo poznat, úspěšně jste zvládla tři disciplíny.

V pátek jsem šla na Strahově dokonce čtyři závody, takže oproti tomu bylo tohle docela v pohodě. Řekla bych takový celkem vydařený trénink.

Takže jste s tím kolínským trojbojem spokojená?

Jsem spokojená, asi jo, i když to bylo takové utrápené. V pondělí jsme šli docela těžký trénink, takže jsem byla taková zatažená a moc se mi nepovedly starty, ani u jednoho běhu. Takže ty časy jsou takový průměr. Ale jelikož jsou závody nejlepší trénink, tak alespoň tak.

Výsledky Lady Vondrové v posledním týdnu závod umístění čas

Strahov 100 metrů 1. místo 11,66

150 metrů 2. místo 17,63 200 metrů 1. místo 23,91 400 metrů 1. místo 52,74 Kolín 100 metrů 2. místo 12,07 200 metrů 1. místo 24,05 400 metrů 1. místo 53,28

Pojďme popořádku. Všiml jsem si dobře, že z toho byl při stometrovém sprintu váš osobní rekord?

Asi ano. Já jsem ale strašně zaspala na startu, díky bohu, že tady nejsou elektronické bloky a neměří se startovní reakce (smích). Byl to osobní rekord, ale myslím si, že mám na to, abych stovku běžela pod dvanáct vteřin. Na Strahově se mi to povedlo a byla jsem docela vykulená. Čas 11,66 tam ale bohužel ovlivnil vítr, takže se nemůže do tabulek počítat.

Na čtyřstovce jste při vítězství překonala téměř o vteřinu letitý rekord kolínské dráhy.

Ten rekord jsem chtěla zaběhnout. Rozběhla jsem to hodně pomalu, pak už jsem to jen tak nechala plynout. Pořád zkouším, jestli mám ještě dost sil na závěry, a jsou tam. Takže dobrý, určitě to není špatné. Kvůli tomu jsem i tu čtvrtku běžela, nechtělo se nám tady ten rekord stadionu nechat. Vyšlo to výborně, zaběhla jsem si kvalitní trénink a mám i ten rekord.

Dostanete za něj něco?

To nevím, možná nějaká peněžní odměna, nechám se překvapit.

Na Strahově jste čtyřstovku běžela ještě rychleji než tady v Kolíně. Co vám to v téhle fázi sezony naznačuje?

Ukázalo mi to, že jsem na tom docela dobře, výkon z Prahy mě příjemně překvapil, protože opravdu ostrou čtvrtku chci rozbalit až při extralize.

V úplně posledním závodě kolínského programu jste na dvoustovce porazila specialistku Nikolu Bendovou. To vás muselo potěšit.

Určitě to potěší, už jenom proto, že jsem se cítila blbě. Nevím, čím to je, ale celkově jsem se v den závodů necítila moc pozitivně. Když jsem viděla, že mi ze zatáčky moc neutekla, tak jsem nějak tušila, že ji porazím, protože mám lepší závěr díky tomu, že jsem hlavně čtvrtkařka.

Na začátku cílové rovinky to ještě vypadalo, že na Nikolu ztrácíte.

Věděla jsem, že mi na začátku uteče, ale na koncovku jsem si věřila, dobře jsem zatahovala. Prostě ty začátky mi nejdou. Hodně si cením, že jsem Nikolu porazila, přece jen je to její nejsilnější trať. Jsem fakt ráda.

Šla jste všechny tři sprinterské tratě naplno?

Ne, ta čtvrtka byla taková jen jako. Abych si zafixovala, že už zase závodím a tu čtvrtku běhám.

Sezona je kvůli koronaviru dost speciální. V jakém módu se nyní třeba oproti loňsku nacházíte?

Je to asi pořád stejné. Akorát teď bylo období, kdy jsme chtěli více závodit, protože dál budu mít až do extraligy družstev pauzu. Tak jsem si chtěla pořádně zazávodit. Ale furt jsme to kombinovali, protože není kam spěchat, všechno jsem to brala jen jako dobrý trénink.

Budete ladit formu k nějakému konkrétnímu vrcholu?

Určitě směrem k mistrovství republiky a pak se uvidí, jestli později klapnou nějaké mítinky v zahraničí. Můj manažer, pan Lubenský, už něco našel a jen čekáme, jak se celá situace vyvine.

Trénink se oproti jiným ročníkům nějak liší?

Stoprocentně mám naběháno víc než v předešlých letech. Jinak si nemyslím, že by něco bylo v tomhle ohledu zásadně jinak. Jelikož jsem ve vrcholovém středisku, tak jsem mohla docela brzy na stadion. Bylo to podobné, jen jsme více naběhávali tempovou vytrvalost.

A když se na stadion nemohlo, jak probíhala vaše příprava?

Bydlím s přítelem, který také běhá, takže jsme chodili společně trénovat do parku.

Prozradíte ještě, na co se nyní při závodní pauze zaměříte?

Asi hlavně rychlost a speciální vytrvalost, abych se při extralize zlepšila a ta moje čtvrtka vylétla.