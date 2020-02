Holka, to musíš doběhnout. Jak Vondrová zvládla sprinterský maraton

„Poslouchá se to suprově,“ říkala po závodech. „Hlavně jsem chtěla zabojovat na čtvrtce o rekord republikového mistrovství a dostat se na čas pod 52 vteřin. Dvoustovka už byla jen bonus, ale jsem hrozně ráda, že i z ní byl titul.“

Kam si myslíte, že můžete stlačit čas na čtyřstovce?

Upřímně vůbec nevím. Já věděla, že mám na to zaběhnout pod 52, chtělo to jen správný závod. Trochu rychleji to jen rozběhnout. To tady bylo super.

Takže proto jste napálila i předchozí rozběh?

Říkala jsem si, že proč ne, je konec sezony, chtěla jsem mít dva pokusy na prolomení 52 sekund.

Ujistila jste se, že je reálné splnění i ostrého limitu pro postup na olympijské hry (51,35)?

Určitě, doufám, že to tak bude. Hlavně musím vydržet a být zdravá a myslím, že by to mohlo vyjít.

Můžete v létě atakovat i čas pod 51 sekund?

To nevím. Za cíl si dávám olympiádu, to je zároveň i můj sen. Kam až se to posune, nedokážu říct.

Jak se vám potom běželo na dvoustovce?

Musím přiznat, že to nebylo tak hrozné. Čekala jsem, že se holky budou tlačit víc. Ale nikoho jsem neviděla a jen jsem to rvala až do cíle.

Po závodu na 400 metrů jste měla půlhodinovou pauzu, než jste vyběhla na dvoustovku. Co jste během ní dělala?

Měla jsem jen nohy nahoře a říkala si: „Holka, to musíš doběhnout.“ A soustředila jsem se.

Bolely vás hodně nohy?

Chvíli to byl kolaps, to jsem si říkala, že to nedám. Pak jsem se z toho dostala a docela jsem se i těšila, protože je to přece jen kratší. Pro mě je dvoustovka spíš bonus, ale jak jsem letos zrychlila, tak ji běhám ráda.

Nebála jste se takhle nabitého programu?

Já jsem na to zvyklá. Říkala jsem si, že když už jsem zvládla 20 minut po čtvrtce běžet osmistovku, zvládnu už všechno.

Mrzí vás vzhledem k vaší formě odložení halového mistrovství světa v Číně?

Určitě trochu mrzí, ale nedá se nic dělat. O to větší je motivace na ostrý limit v létě.

Budete mít tedy delší volno?

Asi čtyři dny. Pak hned začneme makat.

Čtyři dny odpočinku vám stačí?

Jo, stačí. Pojedeme s přítelem na dovolenou, budeme jen chodit po městě a tak. Nerada moc lenoším, protože mi přijde, že se mi pak nechce moc vracet do tréninku. Zvolíme aktivní dovolenou a pak se vrhneme na trénink.

Jaký bude váš program po pauze? Jaké závody byste chtěla absolvovat?

Vůbec nevím. Nechám to na trenérovi a manažerovi, protože potřebuju nějaké body do rankingu, kdybych nedala limit na olympiádu. Určitě zvolíme dobře hodnocené závody.