Mäki pomáhá s kolekcí do Paříže, chystá se na dvojí šichtu a učí se usínat

Nejprve se představí v pátek v Lahti, v neděli odpoledne v Táboře stihne 1500 metrů i na českém šampionátu.

MČR v Táboře Proběhne 29. a 30. července, ozdobí ho oštěpař Jakub Vadlejch či koulař Tomáš Staněk, poslední šampionát absolvuje oštěpařka Barbora Špotáková, soupeřit bude s Nikolou Ogrodníkovou. Na Sokolské plovárně Jordán bude připravena Atletika pro děti, do fan zóny zavítají k autogramiádě i atleti.

„Bude to dobrý trénink na mistrovství světa, kde je taky víc startů v pár dnech,“ přemítá Mäki s výhledem na Budapešť ve druhé polovině srpna. „Čeká mě dvojí šichta, když se povede, tak super. Jen nemůžu získávat body do žebříčku z obou startů, mám to zakázané, což chápu.“

Vzhledem k nedávnému skvělému času z Chorzówa, kterým zaostala za osobním rekordem ze semifinále olympijských her v Tokiu jen o dvě vteřiny, bude pomýšlet na podobný výkon i před fanoušky v Táboře.

„Ale samozřejmě záleží, kolik sil mi vezme páteční závod a přejezd domů.“

Jednatřicetiletá atletka si pochvaluje, že se dostává do formy po nevydařené halové části letošní sezony, kdy běžela nejrychleji za 4:10,86.

„Zdálo se mi, že jsem na tréninku měla stejné časy jako teď, ale přišla jedna viróza a rázem bylo pryč všechno, co natrénujete za půl roku. Nejvyšší forma trvá nejdéle měsíc a musíte ji správně načasovat. Stačí malé věci a výkon už se nepovede.“

I proto se v přípravě snaží odpočívat, aby ji následky náročných fázích neomezovaly v dalším tréninku. „Je super, když jste druhý den po kvalitním tréninku čerství,“ líčí Mäki. „Nemá se jet úplně na hraně, spíš tak, abyste to v pohodě zvládli.“

Cenné ponaučení pro další rozvoj načerpala z loňského mistrovství světa v Eugene, kde v semifinále v polovině trati odpadla a skončila poslední. „Předtím jsem celou noc nespala, takže jsem se letos hodně zaměřila na to, jak usnout kvalitně a po závodech i rychle. Začala jsem používat melatonin, nekoukám se do mobilu... A je to znát.“

Naopak doufá, že její výkony už neovlivňuje euforie z mateřství. Na začátku roku 2021 porodila syna Kaapa, načež o sedm měsíců později postoupila na hrách v Tokiu do finále.

kristiinamaki Traning camp mood activated

~

#melago #italy oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Hodně lidí mě štve s tím, že běhám dobře jen díky tomu. Na začátku to samozřejmě pomůže, ale dva roky potom už ne. Doufám, že je vidět i dřina,“ zdůrazňuje Mäki. „Přišlo mi, že si dost lidí myslí, že žena porodí, a rázem zaběhne český rekord. Můžete si udělat anketu mezi matkami, jaké to je poprvé běhat.“

Ráda by se kvalifikovala i na olympijský svátek do Paříže, do jehož startu zbývá rok. V Chorzówě jí chybělo 77 setin ke splnění limitu, k jeho pokoření tak nyní upne hlavní pozornost.

Mezitím se podílí na tvorbě kolekce oblečení pro české sportovce, kteří vyrazí do Francie reprezentovat.

„Baví mě to, jsem za tu možnost ráda,“ sdělila na páteční tiskové konferenci ČOV. „Pro ženy máme sukni, což mi přijde jako fajn prvek. Jak jsme furt v kalhotách a sportujeme, tak se hodí mít na volný čas něco dámského. A třeba v Tokiu jsme neměli krátké kraťasy, i když tam bylo vedro, takže máme nápady, jak teď kolekci vylepšit.“