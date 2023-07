Paříž se chystá na hry: o medaile u památek, Češi jako Czechia. A co Rusové?

„26. července bude Mezinárodní olympijský výbor posílat pozvánky účastnickým zemím, médii už proběhlo, že Ruská federace ani Bělorusko ji nedostanou,“ uvedl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval na páteční tiskové konferenci.

„To je pro nás nejdůležitější, stejně tak stanovisko Českého olympijského výboru, že si nepřejeme účast Ruska a Běloruska. A kroky Mezinárodního olympijského výboru jsou v souladu s tímto usnesením, takže za nás v pořádku.“

Nicméně stále je ve hře varianta, že se v Paříži představí jednotliví zástupci těchto zemí, které mají na svědomí válku na Ukrajině. MOV doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby je jako neutrální sportovce vrátily do soutěží, nejnověji tak učinila Mezinárodní gymnastická federace. Na začátku července se za návrat postavilo i 120 zemí sdružených v Hnutí nezúčastněných.

„MOV konečné rozhodnutí přijme ve vhodnou dobu, podle svého vlastního uvážení a bez toho, aby byl vázán výsledky předchozích olympijských kvalifikačních soutěží,“ uvedl výbor v nedávném prohlášení.

Vrací se Český dům

V době těchto třaskavých diskuzí organizátoři pokračují v přípravách, příští týden ve středu si odškrtnou přesně rok do zahájení.

Letní hry se po dvanácti letech vrátí do Evropy, na což se těší sportovci i fanoušci. „Budou super, v Riu i Tokiu jsme závodili strašně daleko od domova, takže věřím, že v Paříži bude kotel. Proto se tam chci dostat,“ sdělil v pátek vodní slalomář Jiří Prskavec.

Sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor absolvoval v uplynulých dnech schůzi šéfů misí přímo v Paříži, podíval se i na sportoviště mimo metropoli. „Řešili jsme všechny praktické věci od akreditací až po ubytování. V centru Paříže se bude sportovat v prostorách krásných a starých budov a míst, pěšky se dá dojít na 14 sportů,“ popisuje.

One of the most recognizable landmarks in the world is going to be a venue at the Paris 2024 Games. 🤩🇫🇷



The Eiffel Tower will host beach volleyball during the 2024 @Olympics and soccer 5-a-side at the 2024 @Paralympics.



(via @Paris2024) pic.twitter.com/t57Udv8McQ — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) September 12, 2022

Plážoví volejbalisté si zahrají ve stínu Eiffelovy věže, jezdci a moderní pětibojaři se vydají do Versailles, tenisté do areálu grandslamového Roland Garros, atleti na Stade de France. Naopak sportovní střelci se setkají asi 300 kilometrů jižně od Paříže v Chateauroux, basketbalisté absolvují část turnaje v Lille, rozprostřen bude fotbal, surfing proběhne až na Tahiti.

Vstupenky mizí Podle organizátorů se prodalo už sedm z deseti milionů vstupenek, další informace mají přijít 27. července. Do loterie se podle organizačního výboru přihlásilo 11 800 zájemců z Česka a 10 000 z nich bylo vylosováno k možnosti nákupu.

Doktora při návštěvě Francie zaujala olympijská vesnice. „Věřím, že se bude ucházet o titul nejlepší vesnice všech dob. Kombinuje různé typy budov: rezidenční, administrativní i koleje. Ve vybavení bude postel, noční stolek, lampička a věšák, matrace pořídíme speciálně podle potřeb sportovců. Jídelna bude v bývalé elektrárně.“

A jak bude vypadat očekávané a výjimečné zahájení her na řece Seině, při němž úvodní ceremoniál poprvé v historii opustí stadion?

„Organizátoři většinu tají, má to být velké překvapení,“ řekl Doktor. „Jestli to dopadne, jak má, tak to bude obrovský zážitek pro všechny. Sportovci stráví na lodích na vodě asi tři čtvrtě hodiny, jediná potíž bude, že celá procedura i se shromážděním bude dlouhá.“

1. The 2024 Paris Olympics opening ceremony will be held along the River Seine, breaking tradition as it will be the first Summer Games opening ceremony to be held outside of a stadium.



It will also be the first time the public will have free access to the opening ceremony. pic.twitter.com/KYEjm5RAIq — BFM News (@NewsBFM) December 14, 2021

„Na zahájení bych šel rád, klidně to odpádluju za lodí, nemusím zabírat místo,“ pousmál se Prskavec s tím, že o účasti se rozhodne až podle data svého závodu.

Česká výprava má zatím osm jistých míst, Doktor očekává zhruba stovku reprezentantů.

Zázemí k oslavám a vzájemnému potkávání znovu najdou v Českém domě, který se vrátí poprvé od zimních her v Pchjongčchangu 2018 a bude stát spolu s dalšími 13 národními domy v parku La Villette.

First picture of the Olympic venue, Place de la Concorde, Paris



C’est beau. ICI C’EST PARIS.#Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/ozkzmndxvl — Ojora Babatunde (@ojbsports) June 8, 2021

„Tam se vytvoří zajímavá atmosféra, Paříž se neprezentuje jen sportem, ale i jako spojení ducha a těla. Budeme mít příležitost představit Českou republiku i z pohledu kultury a gastronomie,“ přiblížil Kejval.

Reprezentanti budou poprvé vystupovat pod nedávno schváleným mezinárodním označením Česka Czechia a zkratkou CZE. „Kolekce oblečení připomene sto let od her v Paříži 1924, kde tehdejší Československo získalo první zlatou medaili ve své historii zásluhou Bedřicha Šupčíka,“ připomněl Kejval úspěch ve šplhu na laně bez přírazu.

V Česku bude olympijskou atmosféru přibližovat festival u jezera Most. „Chceme přitáhnout co nejvíc mladých lidí ke sportu, umožnit jim setkání s idoly. Po dlouhé době máme možnost sledovat výkony našich sportovců ve stejném časovém pásmu,“ připomíná Kejval.