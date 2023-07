MOV nepošle Rusku a Bělorusku tradiční formální pozvánku na hry v Paříži

I přes toto protokolární rozhodnutí, které MOV učinil s ohledem na pokračující válku na Ukrajině, mohou někteří reprezentanti Ruska a Běloruska v Paříži závodit jako neutrální sportovci, pokud splní dané podmínky. Národní týmy obou zemí mezi pozvanými nebudou.

MOV dnes uvedl, že pozvánky rozešle 26. července 203 národním olympijským výborům, které jsou způsobilé zúčastnit se sportovního svátku pod pěti kruhy. „Z daných důvodů to vyloučí národní olympijské výbory Ruska a Běloruska, plus olympijský výbor Guatemaly, který je v současnosti suspendovaný,“ uvedl MOV v prohlášení. Guatemala je suspendovaná kvůli vměšování vlády do chodu a nezávislosti národního olympijského výboru.

MOV po loňské ruské invazi na Ukrajinu doporučil vyloučení všech ruských a běloruských sportovců ze světových soutěží. Letos vyzval mezinárodní sportovní federace, aby zvážily přijetí jednotlivců zpět jako neutrálních sportovců a umožnil jim kvalifikovat se na OH. Vyhradil si ale právo, že jejich start nakonec nepovolí. „Toto rozhodnutí MOV přijme ve vhodnou dobu, podle svého vlastního uvážení a bez toho, aby byl vázán výsledky předchozích olympijských kvalifikačních soutěží,“ uvedl MOV v prohlášení.