Žantovský: Rusové a Bělorusové v Paříži? Jedině, když se distancují od války

Jak to prohlášení zní?

„V souladu s cílem vytvořit mírovou společnost, obsaženém ve druhém základním principu olympismu Olympijské charty, prohlašuji, že se nepodílím na jakémkoli aktu agrese proti suverenitě a územní celistvosti členského státu OSN ze strany jiné země, ani ho nepodporuji, neomlouvám a neschvaluji.“

Něco podobného by podle české nezávislé expertní komise měli podepisovat ruští a běloruští sportovci spolu s žádostí o akreditaci. Jen v takovém případě by se mělo uvažovat o jejich účasti na olympiádě v Paříži.

Takový je výsledek komise, kterou před čtvrt rokem zřídil Český olympijský výbor. S jasným cílem – pomoci formovat postoj k účasti sportovců obou zemí a poskytnout toto doporučení Mezinárodnímu olympijskému výboru.

„Přijali jsme nesnadnou výzvu, se kterou přišel předseda ČOV Jiří Kejval. Věnovali jsme tomu tři měsíce času a tohle je výsledek,“ představil prohlášení diplomat Michael Žantovský, který komisi koordinoval.

Co si od doporučení nezávislé komise slibujete?

Doufáme, že se s naším stanoviskem Mezinárodní olympijský výbor v co největší míře ztotožní. Domníváme se, že pro individuální účast ruských nebo běloruských sportovců na olympiádě v Paříži je potřeba, aby jednak nebyli členy vojenských a bezpečnostních složek, a také aby aktivně a zcela jednoznačně odsoudili agresi jednoho státu vůči členskému státu OSN, což je agrese, která v současné době probíhá ze strany Ruska vůči Ukrajině.

Do her v Paříži zbývá 13 měsíců. Jak důležité je, aby zaujaly členské státy MOV jednotný postoj?

Je to samozřejmě otázka postoje jednotlivých národních olympijských výborů, ale také mezinárodních sportovních federací a asociací. Tu konečnou zodpovědnost – faktickou i morální – ale nese MOV. Podle olympijské charty je on jediným představitelem legitimního olympijského hnutí a rozhoduje o tom, který sportovec se her zúčastní a který ne. V chartě je doslova napsáno, že účast na olympijských hrách není právem, ale že MOV může o účasti kteréhokoliv sportovce rozhodnout bez udání důvodů.

SETKÁNÍ S NOVINÁŘI. Šéf ČOV Jiří Kejval (úplně vlevo) a vedle něj diplomat Michael Žantovský.

Vy odmítáte Rusko i Bělorusko jako takové, také týmy a sportovce spřízněné s armádou či jinou bezpečnostní složkou státu. Ve čtvrtém bodě doporučení ale připouštíte výjimku právě pro sportovce, kteří tohle splní a podepíšou vaše prohlášení. Takže nesouhlasíte s nulovou tolerancí.

Ano. Já osobně a myslím, že i v naší skupině jsme se na tom shodli, že princip kolektivní viny je špatný princip. Nikdo by neměl mít zakázanou účast na olympijských hrách jen proto, že má pas nějaké země. Účast by měla být možná za předpokladu, že sportovci z těchto dvou zemí se dokážou distancovat od agrese na Ukrajině a jasně ji odsoudit. Jinak jednají v rozporu s olympijskou chartou, se základními principy olympismu, a to by podle mého názoru neměl MOV, ani olympijské hnutí jako celek akceptovat.

Dám vám hypotetickou otázku. Co se sportovcem, který v březnu po boku Vladimíra Putina slavil osmé výročí okupace Krymu se Zetkem na prsou. Nebude členem armády ani jiných bezpečnostních složek a vaše prohlášení podepíše?

Podívejte, nám je naprosto jasné, že pro domácí účely si Putinův režim – ať už ti sportovci udělají cokoliv – bude všechno vysvětlovat ve smyslu své propagandy. Řeknou jim: Klidně podepište prohlášení odsuzující agresi, protože tohle není žádná agrese, ani válka, to je speciální vojenská operace, podepište si, co chcete.

No právě.

Uvědomuji si, že s tím nic neuděláme. Ale pro zbytek světa platí, že valné shromáždění OSN ruskou vojenskou operaci odsoudilo jako akt agrese. I z hlediska mezinárodního práva je to, co se momentálně děje na Ukrajině, definováno jako agrese. A každý, kdo se od toho distancuje a odsoudí to, pro zbytek světa zaujme jasný postoj, který jsme schopni a připraveni akceptovat. A co si dělá Putin…

Není to ale i tak trochu otevírání dveří? Sportovci, kteří režim podporují, se najednou zřeknou všeho, podepíší nějaký papír a tím to pro ně končí?

Jestli je to otevírání dveří? Já vím, že pro Putinův režim to nemá žádnou morální váhu, ale pro zbytek světa a pro nás to morální váhu mít bude. A měli bychom toho být schopni využít a medializovat – že existují ruští a běloruští sportovci, kteří se neidentifikují s režimem, kteří se neidentifikují s agresí na Ukrajině a jsou schopni ji odsoudit. To už pak zpátky vzít nemohou.

Nemělo by se přece jen ještě trochu zkoumat, jak se sportovec choval v minulosti? Jestli sympatizoval s Putinem, nebo naopak už roky žije v exilu a režim odsuzuje? I to jsou přece dvě různé kategorie.

Máte úplnou pravdu, ale z vlastní minulosti si pamatujeme, že lidé, kteří žili pod tlakem režimu, dělali morální kompromisy, podepisovali i něco o čem nebyli přesvědčení. Ale pro budoucnost nakonec stejně zůstalo platné to, co skutečně podepsali a udělali. Jestli přitom drželi skřížené prsty za zády, na to už historie myslet nebude. A jedna poznámka na závěr, jestli mohu.

Samozřejmě.

Nechci, aby to působilo tak, že se snažíme co nejvíc něco zakazovat. Cílem doporučení není zamezit účasti ruských a běloruských sportovců v Paříži. Ale jen umožnit těm, kteří v sobě najdou svědomí zcela jasně se od probíhající agrese distancovat, aby se olympiády účastnit mohli. V tom je smysl našeho prohlášení.