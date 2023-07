Až si odpočinu, vystřelím. Švábíková vyhlíží MS, v Táboře otestuje formu

„Je fajn, že mi výkony z haly zůstaly,“ pochvaluje si 23letá tyčkařka. „Sice jsem nepřeskočila hranici 474 centimetrů, ale věřím, že na ni mám. Porovnáváme aktuální tréninky se zimní přípravou a cítím se podobně, takže věřím, že nadcházející závody budou dobré.“

Mistrovství republiky Domácí šampionát se uskuteční v Táboře 29. a 30. července, ozdobí ho oštěpař Jakub Vadlejch či koulař Tomáš Staněk, jeden z posledních startů v Česku čeká Barboru Špotákovou. Na Sokolské plovárně Jordán bude připravena Atletika pro děti, do fan zóny zavítají k autogramiádě i atleti.

Formu směřuje především k MS v Budapešti ve druhé polovině srpna, ve světovém žebříčku momentálně figuruje na dvanácté pozici.

„Samozřejmě se moc těším, hlavně si chci trošičku napravit reputaci z loňského mistrovství světa v Eugene, kde se mi nepodařilo postoupit do finále. Snažím se, abych byla letos lepší,“ přibližuje.

Naposledy závodila před měsícem na Zlaté tretře, pak vrhla úsilí do náročného tréninku, který bude chtít zužitkovat v nadcházejících týdnech. „Byla jsem dost unavená, měla jsem velkou fyzickou zátěž, ale vím, že až si odpočinu, tak výkony vystřelí.“

V halové části sezony načasovala pohodu optimálně: z březnového mistrovství Evropy přivezla bronz díky zápisu 470 centimetrů. Coby někdejší juniorská mistryně světa a evropská šampionka do 23 let tak získala první seniorskou medaili.

O podobné schéma se pokouší i nyní: „Někdy forma vystřelí dřív, nebo později, i pro trenéry je těžké naplánovat režim, aby se vše sešlo. Záleží hodně na atletovi, jak si to nastaví v hlavě, protože trénujete celý rok a je důležité se správně nachystat na vrcholný závod.“

Než se vrhne do finální přípravy před světovým šampionátem, během níž bude pracovat na posledních technických nedostatcích, vyrazí do Tábora na mistrovství republiky. V neděli po obědě bude obhajovat loňské prvenství z Hodonína a do soutěže půjde jako jasná favoritka.

„Každý titul z mistrovství republiky se počítá, závod budu brát hlavně jako ukazatel, jak jsem připravená před mistrovstvím světa. Půjdu spíše z tréninku, až teď v posledním týdnu vylaďujeme. Pak mě čeká ještě jeden mítink,“ prozradila na středeční tiskovce k šampionátu v Táboře.

„Závodila jsem tam tuším dvakrát: jednou na mistrovství republiky v roce 2016, pak i na Velké ceně Tábora. Letos už jsem tam byla zafandit Ondrovi (příteli, desetibojaři Kopeckému) a stadion se mi moc líbil. Je moc pěkný, takže se těším.“