Vetterův velehod? Jednou ten můj rekord určitě padne, je si jistý Železný

Jak jste se o velehodu Vettera dozvěděl?

Přišla mi zpráva, ze které jsem zjistil, že hodil hodně daleko.

Podíval jste se na hod zpětně?

Podíval, byl to krásný hod. Takhle strašně daleko se nedá hodit špatně. I holky tam házely daleko, byly dobré podmínky.

Co jste si říkal, když jste to viděl?

Říkal jsem si: Přišel ten čas, kdy mě opravdu někdo překoná, nebo ještě ne? Víte, já netušil, že můj rekord vydrží 24 let, ale jsem rád, že to nepadlo ještě teď. Máme před sebou Zlatou tretru, ta je hlavní.

Tušil jste, že bude právě Vetter tím, kdo váš rekord skoro pokoří?

Určitě patří mezi ty, kteří na to mají. Dispozičně je neskutečný – je silový, výbušný. K tomu mají navíc oštěpaři momentálně možnost házet s oštěpem, který dává křídla, nám ho zakázali. Může to být karbon s hliníkem nebo karbon s ocelí. V ruce jsem ho držel jednou a hodil jsem s ním světový rekord (94,74 metru v Oslu 1992), o týden později ho zakázali. I tyhle podmínky nahrávají tomu, aby se házelo daleko.

Německý oštěpař Johannes Vetter pózuje u tabule s hodnotou jeho výkonu.

Změnil byste je?

Ne, neměnil bych je. Je hezké, když to letí a pořád je to bezpečné. Kdyby začala většina lidí házet za 90 metrů, dalo by se uvažovat o bezpečnosti, ale jinak bych to nechal, lidem se líbí, když oštěp letí daleko.

Kdo další by vás mohl překonat?

Thomas Röhler, ale ten se teď trochu zastavil, i když to vypadalo, že bude házet dál a dál. Ale on je zase mimořádný v tom, jaký je závodník. Když má formu, vyhraje (Röhler ale letos závodit nebude, rozhodl se věnovat rodině).

Váš rekord drží už 24 let…

To je pravda, ale jediný světový rekord, který nikdo nepřekoná, je rekord Heleny Fibingerové, která v hale hodila 22,15. Ten Jarmily Kratochvílové nebo můj určitě jednou padne.

Koulař Ryan Crouser si z vás na tiskové konferenci dělal legraci, že to bylo těsné.

No jo, hecovačka, to k tomu patří. V minulosti jsem řekl, že on překoná světový rekord a pořád si za tím stojím. Je ale tak obrovský, že se nevejde do kruhu. Pokud by se kruh o něco zvětšil, ta šance bude 99procentní.

Nebylo to zvláštní uvědomit si, že rekord možná někdo opravdu zlomí?

Ne, žiju tím už 24 let a vždycky někdo přišel, ale nebyl tak blízko. Pitkämäki i Thorkildsen hodili daleko jako hodně mladí, Sergeje Makarova jsem viděl hodit na tréninku 94, 95 metrů, ale nezvládal závody. Jednou to přijde a už nebudu současný, ale bývalý světový rekordman. Tři olympijská zlata mi ale nikdo nevezme.

To máte pravdu.

Opravdu je to fakt pořád stejné. Víte, že to jednou přijde. Nesouhlasím s tím, když se tvrdí, že už se nemůžeme zlepšovat, že už jsme maximální výkony dokázali. Nevěřím tomu. Za posledních 50, 100 let jsme se taky vyvinuli. Inteligencí, postavami. Neustále se vyvíjí nové metody tréninku, svět určitě půjde dál. Já bych si přál, aby šel dál i teď na Tretře, abychom v Ostravě viděli něco mimořádného, to je pro mě teď důležité.