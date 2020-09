Potřebuji se naučit zvládat tlak, říká oštěpařka Ogrodníková před Tretrou

„Hlavně bych letos na Tretře moc ráda prolomila minulý rok, kdy se mi tady nedařilo, a ukázala se v tom nejlepší světle,“ usmála se ostravská rodačka Ogrodníková, která loni jediným platným hodem 53.97 skončila až osmá.

Zatím se držím v takovém průměru, řekla bych. Chtěla bych se dostat na hranici šedesáti pěti metrů.

Co vám k tomu chybí?

S trenérem hodně pracujeme na technice a měníme některé věci. Jsem zvědavá, co to udělá. Tuto sezonu házím až abnormálně moc doleva, což je špatně.

V předchozích sezonách jste takové problémy neměla?

Také, ale důvodem byly problémy s kyčlí, kdy jsem se bála zarazit nohy a tomu pohybu jsem uhýbala, což se se mnou táhne. Teď se to snažíme odbourat. Jde to postupnými krůčky.

Zlatá tretra se koná později než obvykle. Vyhovuje vám to?

V normální situaci by to už byl pozdější termín, sezona by dojížděla, ale vzhledem k tomu, že doba je jiná a závodit jsme začali hrozně pozdě, tak do půlky září je vše ještě v pořádku.

Můžete porovnat, v jaké formě jste byla před loňskou Tretrou a v jaké jste před tou dnešní?

Fyzicky jsem na tom rok od roku lépe. Jde spíše o tu technickou stránku, než si ty změny sednou. To bude chvíli trvat.

Dříve jste říkala, že Tretru nezvládáte v hlavě. Už to dokážete?

Jezdím sem vesměs proto, že jsem tady pod velkým tlakem. Jsem tady doma, je tady domácí publikum a to se každý chce pořádně předvést, což je problém. Takže se vracím, i když se mi nedaří. Potřebuji s tím bojovat a naučit se tlak zvládat.

Takže to berete i jako terapii?

Víceméně by se to tak dalo říct, ale celkově

jezdím ráda na závody, kde mám stres, abych se učila na velké soutěže.

Zlatá tretra 2020 Online od 16.30 hodin

Ani Barboře Špotáková se v Ostravě moc nedaří. Čím to je?

Bára říkala, že je to tady její pohřebiště... Ale to si nemyslím. Atleti mají stadiony, kde se jim daří a kde ne. Když vám někde závod několik let po sobě nevyjde, máte to v hlavě a nejezdíte tam rádi. A naopak. Já mám třeba oblíbený Offenburg, kde jsem si hodila osobák (67,40 metru).

Kvůli koronavirové pandemii může dnes do hlediště zhruba sedm a půl tisíce lidí. Jaké to bude, když stadion nebude plný?

Jsem ráda, že někdo přijde. Představa, že by tady nikdo nebyl... Z toho bych byla asi trošičku nesvá. Ale nedalo by se nic dělat. Budu ráda za každého diváka. Určitě přijde moje rodina.

Absolvovala jste letos už nějaký závod, kde diváci nebyli?

(Přemýšlí) Na Memoriálu Josefa Odložila v Praze jsme mohli mít diváky za zády, ale byli docela daleko, takže u oštěpu bylo takových dvacet třicet lidí. Ale i ti udělali pořádnou kulisu.