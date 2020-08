Český rekord odolal. Jedu dál kvůli statistikám, říká Veleba, král sprinterů

Poprvé se třiatřicetiletý Jan Veleba stal českým šampionem přesně před deseti lety. „Doma ženě říkám, že už jedu dál je kvůli těm statistikám. Třeba proto, abych měl co nejvíc výkonů pod 10,30,“ líčil s úsměvem v Plzni.

„Toho pátého titulu si samozřejmě cením. Hrozně bych si přál, aby nebyl poslední. I když v současné české konkurenci to v dalších letech bude těžké.“

V rozběhu za 10,21 foukal Velebovi vítr do zad +0,2 m/s. „Myslím, že kdyby mi tehdy fouklo (maximálně povolených) 1,9 m/s, český rekord by to byl, možná kolem 10,12 nebo 10,14,“ domníval se. Přitom o svém rozběhu zároveň tvrdil: „Trochu jsem v něm pošetřil síly.“

Jan Veleba s jistotou vítězí v rozběhu stovky na českém atletickém šampionátu v Plzni.

Se Záleským se posléze přece jen vypořádal, nikoliv však bez ztráty dalších setinek. „Bouchli jsme o sebe rukama. Škoda. Vznikl z toho čas 10,28, který je pořád skvělý, ale myslel jsem na víc.“Na odpolední finále byl proto nabuzený, jenže hned od začátku to v něm nebylo ono. „Po pár krocích jsem udělal chybu, škobrtl jsem o nohu a strašně se propadl. Už jsem si myslel, že ani nedoběhnu Dominika,“ popisoval souboj s o devět let mladším Dominikem Záleským, kterého Veleba v Dukle Praha zároveň i trenérsky vede.

Souboje se Záleským se už pro oba stávají prestižní záležitostí. „Letos jsem zatím všechny stovky vyhrál, ale na šedesátce jsme na tom stejně,“ vypočítával Veleba.

Republikový double byl pro jejich tréninkovou skupinu pochopitelně důvodem k úsměvům, ovšem i v tomto směru pomýšleli ještě dál. „Měl jsem sen, abychom stáli na bedně tři i s Vojtou Kolarčíkem, ale nic není ideální,“ říkal Veleba. Kolarčík doběhl za 10,69 pátý.

Další titul do svých statistik může Veleba v Plzni přidat na nedělní dvoustovce. „Lhal bych, kdybych řekl, že na to nemyslím. Ale budu mít velkého soupeře v Jirkovi Polákovi, který neběžel stovku a bude odpočatější.“

A co se stovky týče, snad se ještě letos ideálních podmínek pro další útok na český rekord dočká. „Zatím jsem měl víc závodů s protivětrem. Jsem v očekávání, kdy ten vítr opravdu trefím.“

Příští týden závodí ve Zlíně, čeká ho finále extraligy, další české mítinky a možná také některé mezinárodní.

Příležitostí na rekord bude i v této okleštěné sezoně atletů ještě dost.