Vytrvalý déšť? Spíš boj o přežití než soutěž o metry, líčil vítězný Vadlejch

S hodně povedenou formou se vrátil domů do Prahy.

Sezonu stříbrný olympijský medailista z Tokia zahájil výhrou na menším závodě v Jihoafrické republice. Po něm přidal druhé místo na Diamantové lize v Dauhá.

Z dvanácti soutěžních hodů se ani jednou nedostal pod 83 metrů.

Výkony si pochvaloval a na Odložilův memoriál se těšil i proto, že chtěl ohrozit letitý rekord mítinku, který výkonem 90 metrů a 56 centimetrů drží jeho trenér a mentor Jan Železný.

Jenže od něj byl Jakub Vadlejch daleko.

Závod vyhrál o víc než čtyři metry výkonem 82,55. Dál to ale kvůli těžkým podmínkám, které na Julisce panovaly, nešlo.

Bylo dneska hlavním cílem nezranit se?

Je to tak, a to se mi povedlo, takže fajn. Zároveň je to pro mě i šesté vítězství v řadě, což je taky skvělé. Dneska to ale byl spíš boj o přežití, než soutěž o nějaké metry.

Počasí závod hodně zkomplikovalo.

Déšť samozřejmě nikdy nepomůže, spíš vám ubírá. Ale mně vadí možná ještě víc ta zima. Zbožňuji teplo na závody a dneska mi zima v kombinaci s deštěm fakt nepomohla.

To určitě nikomu. Jak jste se dokázal zahřát mezi jednotlivými pokusy?

Snažil jsem se mít na sobě co nejvíc vrstev – měl jsem snad tři nebo čtyři. Taky jsem se snažil pořád nabuzovat, že to tam je, že mi podmínky tolik neubírají, ale nakonec jsem usoudil, že to nemá smysl. Že je hlavní přežít dnešek ve zdraví a soustředit se na další závody.

Klouzalo to i na dráze, nebo s tím jste problém neměl?

Mám docela ostré hřebíky, takže v tom problém nebyl. Spíš celkově… těšíte se, že si na takovém závodě odhodíte dlouhé metry a podmínky to trochu srazí. Objektivně ubíraly metry.

Poslední dva pokusy už jste ani neabsolvoval. Zvažoval jste, že jich vynecháte i víc?

Přemýšlel jsem o tom. Ale ještě jsem se snažil, chtěl jsem zkusit přidat tři čtyři metry, ale fakt to nešlo. Nedokázal jsem se nabudit.

Kdy naposledy jste zažil podobné počasí?

Zrovna jsem nad tím přemýšlel. Je to asi šest let zpátky ve Finsku a taky jsem byl ve skvělé formě. Tohle je ale ještě o maličko horší.

I tak jste vyhrál o víc než čtyři metry. Jinak jste se cítil dobře?

Já se právě cítil parádně, což na tom výsledku tak nevypadá, protože 82 metrů není žádná vzdálenost. Ale na tyhle podmínky si myslím, že se nemám za co stydět.

Jakub Vadlejch hází oštěpem na Memoriálu Josefa Odložila

Na jaké metry si myslíte, že byste měl, kdyby bylo hezky?

Čísla vám říkat nebudu, ale doufám, že mi to sebralo spoustu a spoustu metrů (úsměv).

Co vás čeká v dalších dnech?

Za osm dní mám velký závod ve finském Turku – jeden z největších oštěpařských závodů v roce, na to se moc těším. A za další čtyři dny je pak další legendární oštěpařský mítink v Kuortane. Čekají mě velké výzvy, těším se na ně.