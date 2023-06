Potřebuji jen ideální den. Vadlejch vyhlíží velehod za magickou hranici

Pětkrát zatím Vadlejch v aktuální sezoně závodil a čtyřikrát vyhrál. „Přičemž při tom pátém závodě jsem skončil jen o čtyři centimetry druhý,“ připomíná těsnou porážku s indickým olympijským vítězem Čoprou na květnovém mítinku Diamantové ligy v Dauhá.

„Od začátku sezony se cítím parádně,“ ujišťuje.

Což dokládá i pohled do světových tabulek roku. Ze čtyř nejdelších hodů sezony mu patři tři: 89,51 - 88,63 - 88,38.

Jen Niradž Čopra konkuruje výkonem 88,67.

Pravda, loni na jaře poprvé a zatím naposledy překonal Vadlejch v Dauhá magickou devadesátimetrovou hranici, když mu naměřili 90,88 metru.

„Jenže tehdy panovaly téměř ideální větrné podmínky, které mi pomohly. Ani nešlo o kdovíjak dokonalý hod, paradoxně technicky lepší tam byl můj předchozí, který však dopadl na kolmo těsně pod 90metrovou hranici,“ vzpomíná. „Každopádně přestože letos devadesátku zatím na kontě nemám, jde o můj nejlepší vstup do sezony.“

V Ostravě mu na Zlaté tretře budou konkurenty fenomén vrcholných akcí Anderson Peters z Grenady nebo Belgičan Timothy Herman s letošním výkonem 87,35 metru.

„Peters je velký závodník, což dokázal tím, že vyhrál poslední dvě mistrovství světa,“ říká Vadlejch. „Letos se zatím technicky hledá, nejlepší výkon má 85 metrů, ovšem času do světového šampionátu zbývá spousta. Žene ho touha vyhrát mistrovství potřetí v řadě. A my ostatní mu to budeme chtít překazit.“

Vadlejch dostal na minulý týden výjimku z reprezentace, nemusel tudíž startovat na mistrovství Evropy družstev v Chorzowě a více cílil na Tretru.

„Po spoustě let se konečně povedlo, že se před Tretrou naskytla skulinka, kdy jsem mohl potrénovat. Většinou jsem míval nějaký závod vždycky pár dní před ní. O to víc se těším,“ vypráví.

Speciálně na Vítkovickém stadionu, kde kdysi Jan Železný poslal oštěp až do vzdálenosti 94,64 metrů, by chtěl fanouškům ukázat, co umí.

„Zlatá tretra je největší český mítink, tady jste nejvíc vidět. Kdybych tu hodil 90 metrů, stal bych se teprve druhým Čechem po trenérovi, který to na ní dokázal. To je pro mě obrovská výzva,“ tvrdí. „Chtěl bych devadesátku přehodit co nejdřív. Potřebuji na ni jen najít ideální den, v němž se mi vše sejde. Na každém závodě zatím letos něco ideálního nebylo.“

Nezastírá, že právě teď jede na vlně. „Chce to chytnout takový závod, jaký chytl v roce 2017 Němec Johannes Vetter. Ten tehdy házel pořád 89 metrů a najednou mu to v Lucernu ulétlo na 94 a půl. Věřím, že něco takového se může stát i mě. Pokud něčeho dosáhnete, chcete víc. Hledáte cestu, jak se dál posouvat.“

A snažíte se zůstat zdravý, mohl by dodat. V minulosti nebyl v tomto směru vždy tím šťastným.

Nyní však kouč Železný tvrdí: „Letos Kuba zdravý je. To je základ. Tréninkové parametry má daleko lepší než v loňském roce. Troufám si tvrdit, že má na o dost delší hod než loni.“

Třeba v úterý v Ostravě.

Nebo na páteční Diamantové lize v Lausanne, kde se utká s Čoprou, svým jediným letošním přemožitelem. „Chci mu Dauhá vrátit,“ usměje se.

Pak bude mít Vadlejch na programu třítýdenní závodní pauzu, Diamantovou ligu v Monaku, mistrovství republiky v Táboře a potom už přijde závod, k němuž letos vše směřuje.

Srpnový světový šampionát v Budapešti.

Stříbrný oštěpař Jakub Vadlejch po finále na atletickém ME v Mnichově.

Z olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy má dvaatřicetiltý Vadlejch úctyhodnou sbírku tří stříbrných a jedné bronzové medaile.

Zlatá výzva čeká na své naplnění.