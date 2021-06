Holuša: Třeba se mi ještě splaší nohy a zaběhnu ten ostrý limit

„Napoprvé bych byl nadšený za čas třicet šest, ale v tom chladnu mi to moc nešlo,“ připomněl Tretru Jakub Holuša, odchovanec Sokola Opava.

V Ostravě to byla nejen jeho první patnáctistovku pod širým nebem v tomto roce, ale i od mistrovství světa v Dauhá 2019. Loni kvůli zdravotním problémům vůbec nezávodil a letos v hale se mu nepodařilo kvalifikovat se na halový evropský šampionát.

V zimě říkal, že mu po přípravě na kole až moc narostly svaly...

„Už jsem zpátky,“ podotkl. „Na jarním soustředění jsem se rozběhal, venku mi to jde lépe. V hale jsem končil časem 3:30,42, teď jsem začal 3:30,38 minuty, což nemohu hodnotit jako špatný výkon. Jedeme dál.“

V Ostravě doběhl dvanáctý za 3:38,19 minuty. Vítězný Polák Marcin Lewandowski měl čas 3:35,57.

„Cítil jsem, že mám zatuhlé svaly, nemohl jsem běžet uvolněně,“ uvedl Holuša. „Přitom závod byl od začátku rychlý. Z mé strany byl neslaný nemastný. Ale šlo o první start, takže věřím, že teď v Praze to bude někde jinde.“

Naději mu dává i osmistovka, kterou si zkusil na menších závodech. „Z ní jsem měl radost. Zdá se, že vše je na dobré cestě.“

Holuša si hlavně pochvaluje, že je zdravý. „Nic mě nebolí, což je nejdůležitější. Natrénováno mám a budu válčit o olympiádu. Nic jiného mi nezbývá,“ prohlásil.

Jaký má plán, aby se do Tokia probojoval? „Buď musím zaběhnout ostrý limit, který je třicet pět (3:35,00), nebo vzhledem k rankingu získávat body za umístění na nadcházejících mítincích,“ odpověděl.

Na Zlaté tretře Ostrava si bodově nijak nepomohl. „Hodnotí se jen prvních osm míst,“ upozornil. Ví, že musí zaběhnout nejméně dva dobré závody, aby si v žebříčku polepšil a mohl pomýšlet na olympijské hry.

„Ten ranking je ale špatně, je nespravedlivý,“ tvrdí. „V jednotlivých disciplínách jsou různé počty účastníků. Na patnáctistovce je těžší dosáhnout na body za umístění než třeba na čtvrtce, kde boduje všech osm. A taky záleží na tom, kdo se kam dostane. Výkon bohužel není rozhodující.“

Má vůbec naději dostat se ještě na nějaké kvalitní mítinky? „Už mi i říkali, že mě vezmou, ale musím si zaplatit hotel a letenku. Že mají pět lidí, kteří jsou ochotni tohle udělat, aby tam mohli závodit,“ uvedl Holuša. Věří vůbec, že by se do Tokia, což by byla jeho čtvrtá olympiáda, mohl kvalifikovat? „Věřím, jinak bych to nemohl dělat,“ směje se. „Třeba se mi ještě splaší nohy a zaběhnu ten ostrý limit.“