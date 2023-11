Atleti budou zpívat. Slavnostní galavečer opět ozdobí vystoupení sportovců

„Jako když přijdou hvězdy.“

„Více energie. Jste přece sportovci.“

„Ano. Tak je to!“

Neslo se v pátek večer sálem v pražském hotelu Ambassador. Atleti zde totiž nacvičovali své pěvecké vystoupení.

O co konkrétně půjde? To je pochopitelně tajemstvím. Odtajní ho až v sobotu od 22:10, kdy galavečer vypukne.

„Budeme zpívat, hrát na nástroje,“ lehce poodhalil Matěj Krsek. „Ale dál už nebudu víc prozrazovat.“

Dopředu je nicméně známé, že právě Krsek bude jedním z účinkujících. Po jeho boku vystoupí další členové úspěšné štafety Lada Vondrová, Tereza Petržilková a Patrik Šorm.

Smíšená štafeta ve složení (zleva) Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová s bronzovými medailemi z mistrovství světa v Budapešti

„Zkouška byla lepší než ta první. Zítra to ještě jednou sjedeme a snad to bude dobré,“ povídala Vondrová po páteční zkoušce. „Určitě budu nervózní. Ale budeme to mít rychle z krku, takže pak už to bude super. Trochu se bojím, až uvidím plný sál lidí. Ale je nás víc, tak se vzájemně podpoříme a dáme to do kupy.“

V minulosti už na pódiu při galavečeru vystoupila řada hvězd. Oštěpařka Barbora Špotáková si třeba s Jakubem Vadlejchem střihla duet Čo bolí, to prebolí, který v originále zpívá Miro Žbirka a Martha.

„Byl na mě strašně vysoko, měla jsem s ním problémy. Proto jsem strašně dlouho trénovala a i tak to bylo přesně na hraně. Ale Miro Žbirka mi pak večer napsal, že to bylo skvělý. I Martha mi psala,“ vzpomínala loni při své rozlučce. Tehdy si zazpívali třeba Tomáš Staněk, Zuzana Hejnová nebo Jakub Holuša.

„Přiznám se, že jsem se jich na nějaké rady neptal,“ usmíval se Krsek před letošním vystoupením.

Slavnostní večer vypukne v sobotu ve 22:10, přenášet ho bude Česká televize. Ve finálové desítce nechybí Vadlejch, bronzový oštěpař z Budapešti, který může získat třetí vítězství v řadě.