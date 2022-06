Hvězda sprintů Richardsonová vypadla na americkém šampionátu v rozběhu

Úřadující mistr světa Christian Coleman, jenž se vrátil v lednu k závodění po odpykání osmnáctiměsíčního trestu za porušení dopingových pravidel, vyhrál svůj rozběh za 10,08. Trayvon Bromell zaznamenal 10,10. Na světový šampionát se z amerického mistrovství kvalifikují tři nejlepší.

Mezi ženami postoupila z rozběhů nejrychlejším časem 10,88 Aleia Hobbsová. Richardsonová, jež vloni v pozici velké favoritky přišla o účast na olympijských hrách v Tokiu kvůli pozitivnímu testu na marihuanu, skončila ve svém běhu až pátá v čase 11,31. Šanci na účast na MS bude mít ještě na dvoustovce.

Úspěšný vstup do domácího šampionátu má za sebou Allyson Felixová. Šestatřicetiletá veteránka, která po sezoně ukončí kariéru, vyhrála svůj rozběh na čtvrtce časem 52,30. „Je to náročné. Asi víc psychicky než fyzicky, je to emocionální boj,“ řekla nejúspěšnější americká atletka historie, která přesně před 21 lety startovala na šampionátu USA poprvé.

V rozbězích na 800 metrů nezaváhali ani úřadující mistr světa Donovan Brazier, který si vylepšil letošní maximum na 1:46,49, či dvojnásobná bronzová medailistka z MS Ajee Wilsonová (2:00,37). Postoupily i dvacetiletá olympijská vítězka z Tokia Athing Muová či bronzová Raevyn Rogertsová. Hladký start v kvalifikaci na 400 m překážek má za sebou světová rekordmanka a olympijská šampionka z Tokia Sydney McLaughlinová (54,11), úřadující mistryně světa Dalilah Muhammadová v Eugene kvůli zranění chybí.

Soutěž dálkařek ovládla Quanesha Burksová druhým nejlepším výkonem letošního roku. Skokem dlouhým 706 cm zaostala o tři centimetry za maximem německé reprezentantky Malaiky Mihambové.