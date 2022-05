Diamantová liga v dějišti letošního atletického MS Eugene bude bez Čechů

Hvězdou mužské tyčky bude světový rekordman Armand Duplantis, který bude poprvé letos skákat venku. Při úvodním mítinku Diamantové ligy v Dauhá se kvůli silnému větru pod širým nebem závodit nedalo a švédský reprezentant narozený v USA vyhrál náhradní závod v hale výkonem 602 centimetrů. Vítěznou sérii tím prodloužil na devět závodů. Ani pro Eugene není předpověď počasí tyčkařům nakloněna, mělo by být chladno a vlhko.

Sprinterská královna olympijských her v Tokiu Elaine Thompsonová-Herahová se vrací na místo, kde loni časem 10,54 zaostala o pouhých pět setin za světovým rekordem na 100 metrů. Bude to její první start na letošní Diamantové lize, protože minulý týden do Birminghamu nepřiletěla. Pocítila při tréninku drobný problém s ramenem a nechtěla absolvovat dlouhou cestu do Evropy. Místo toho závodila v jamajském Kingstonu, kde vyhrála stovku za 10,94. V Eugene se utká mimo jiné s vítězkou z Birminghamu Dinou Asherovou-Smithovou nebo americkou hvězdičkou Sha’Carri Richardsonovou.

Hvězdně obsazená je také mužská stovka s Američany Christianem Colemanem, Trayvonem Bromellem, Noahem Lylesem a Fredem Kerleym a Kanaďanem Andre de Grassem.

Premiéru v letošní Diamantové lize bude mít světový rekordman a dvojnásobný olympijský vítěz ve vrhu koulí Ryan Crouser. Na domácí půdě se devětadvacetiletý Američan utká s krajany Joem Kovacsem a Darrellem Hillem i Novozélanďanem Tomem Walshem. Letos venku závodil dvakrát, před dvěma týdny v Portoriku zapsal 22,75 metru a dostal se do čela letošních světových tabulek.

Před úterní Zlatou tretrou se v Eugene na krátkých překážkách představí olympijská vítězka Jasmine Camachová-Quinnová z Portorika i úřadující mistryně světa Nia Aliová. Změří síly se světovou rekordmankou Kendrou Harrisonovou, která byla na loňských olympijských hrách i MS 2019 stříbrná. Tato disciplína ale v Eugene nepatří do diamantového programu.

První start od emotivního triumfu na halovém mistrovství světa čeká ukrajinskou výškařku Jaroslavu Mahučichovou. Vyzve ji Australanka Nicola Olyslagersová, která loni pod dívčím jménem McDermottová získala stříbro na OH v Tokiu. V této sezoně zatím závodila jen jednou, když v dubnu získala v Sydney australský titul výkonem 194 centimetrů.

Hlavní program Diamantové ligy začne v sobotu ve 21:20 SELČ.