Špotáková byla na Diamantové lize v Paříži šestá, Ogrodníková osmá

Atletická Diamantová liga v Paříži Muži

200 m (vítr: +0,6 m/s): 1. Adams (JAR) 19,82, 2. Ogando (Dom. rep.) 20,03, 3. Fall (Fr.) 20,26.

400 m: 1. Gardiner (Bah.) 44,21, 2. Feliz (Dom. rep.) 44,92, 3. Nene (JAR) 44,99.

800 m: 1. Robert (Fr.) 1:43,75, 2. Bol (Austr.) 1:44,00, 3. Van Diepen (Niz.) 1:44,14.

5000 m: 1. Barega (Et.) 12:56,19, 2. Ndikumwenayo (Burun.) 13:05,24, 3. Edris (Et.) 13:06,54.

110 m př. (-0,2 m/s): 1. Allen (USA) 13,16, 2. Pereira (Braz.) 13,25, 3. Kwaou-Mathey (Fr.) 13,27.

Tyč: 1. Broeders (Belg.), 2. R. Lavillenie oba 580, 3. Collet (oba Fr.) 575.

Trojskok: 1. Díaz Fortun 17,66, 2. Díaz (oba Kuba) 17,65, 3. Pichardo (Portug.) 17,49. Ženy:

100 m (+0,5 m/s): 1. Fraserová-Pryceová (Jam.) 10,67, 2. Neitaová (Brit.) 10,99, 3. Ta Louová (Pobř. slon.) 11,01.

400 m: 1. Millerová-Uibová (Bah.) 50,10, 2. Kaczmareková 50,24, 3. Kielbasińská (obě Pol.) 50,28.

100 m př. (-0,4 m/s): 1. Amusanová (Nig.) 12,41, 2. Charltonová (Bah.) 12,63, 3. Semberová (Brit.) 12,73.

3000 m př.: 1. Yaviová (Bahr.) 8:56,55, 2. Alemayehuová 9:09,19, 3. Abebeová (obě Et.) 9:11,09.

Výška: 1. Mahučichová 201, 2. Geraščenková 198, 3. Levčenková (všechny Ukr.) 195.

Disk: 1: Allmanová (USA) 68,68, 2. Perkovičová (Chorv.) 68,19, 3. Pudenzová (Něm.) 64,39.

Oštěp: 1. Kitagučiová (Jap.) 63,13, 2. Muzeová (Lot.) 62,56, 3. Jasiunaiteová (Lit.) 62,09, ...6. Špotáková 60,35, 8. Ogrodníková (obě ČR) 57,58.